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Diễn biến mới vụ Lisandro Martinez chỉ trích ban lãnh đạo MU

Thứ Năm, 16:00, 15/10/2026
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VOV.VN - Trung vệ Lisandro Martinez chia sẻ bức tâm thư trên trang mạng xã hội cá nhân sau khi đưa ra tuyên bố chỉ trích ban lãnh đạo MU.

Sau khi MU thua Atletico Madrid 0-2 tại Cúp C1 châu Âu, trung vệ Lisandro Martinez đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng. Cầu thủ người Argentina bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà không có sự đầu tư tương xứng trong mùa hè vừa qua và trình diễn phong độ bết bát ở mùa giải này.

Phát biểu của Lisandro Martinez nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Thậm chí, giới truyền thông Anh cho rằng Lisandro Martinez có thể bị MU chấm dứt hợp đồng trong bối cảnh giao kèo giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới mùa hè năm 2027.

dien bien moi vu lisandro martinez chi trich ban lanh dao mu hinh anh 1
Trung vệ Lisandro Martinez. (Ảnh: Reuters)

Giữa sóng gió dư luận, Lisandro Martinez đã đăng tải bức tâm thư trên trang cá nhân nhằm làm rõ phát biểu của mình. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina không đưa ra lời xin lỗi với ban lãnh đạo MU.

"Tôi đưa ra phát biểu trong lúc đang tức giận và thất vọng vì không có được kết quả như tất cả mong đợi. Nhưng ai hiểu tôi đều biết tôi đam mê, tận tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Lúc mọi thứ không như mong đợi, điều ấy thật đau đớn nhất là với câu lạc bộ có tầm vóc như MU" - Lisandro Martinez bày tỏ.

Trung vệ này viết thêm: "Tôi muốn đề cập đến tham vọng mà mọi cầu thủ cần có. Đội bóng phải tiếp tục phát triển, mạnh mẽ hơn và đủ sức để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Đó là tiêu chuẩn mà tất cả phải hướng tới, bắt đầu từ chính tôi".

Theo Lisandro Martinez, mục tiêu của bản thân anh luôn là cống hiến hết mình vì MU và làm tất cả để mang về chiến thắng. Trung vệ này khẳng định, công việc của cầu thủ là thể hiện trên sân và bản thân hiểu rất rõ rách nhiệm của mình.

Hoàng Long/VOV.VN
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