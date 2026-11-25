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Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Melbourne Victory, HLV trưởng Thể Công Viettel Guilherme Almeida khẳng định toàn đội sẽ duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu và quyết tâm hướng tới chiến thắng.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: “Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Melbourne Victory. Tuy nhiên, toàn đội đang đại diện cho bóng đá và con người Việt Nam nên sẽ nỗ lực hết sức để giành 3 điểm trong trận đấu ngày mai. Thể Công Viettel đang trong quá trình thích nghi với hệ thống chiến thuật mới và các cầu thủ cần thêm thời gian để làm quen”.

Trong khi đó, cầu thủ Việt kiều Caruso Lawrence Minh Khang bày tỏ sự háo hức khi lần đầu trở về thi đấu và có cơ hội ra sân trước sự cổ vũ của bạn bè, gia đình.

Minh Khang chia sẻ: “Tôi thực sự mong chờ được trở về nhà và thi đấu trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình. Tôi hy vọng có thể mang đến màn trình diễn tốt cho người hâm mộ Việt Nam tại Australia cũng như người hâm mộ ở quê nhà. Với tư cách một tập thể, chúng tôi hiểu rõ những gì cần làm để đạt được kết quả tích cực”.