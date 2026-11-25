Trực tiếp Melbourne Victory - Thể Công Viettel: Niềm cảm hứng từ CAHN?
Thứ Tư, 12:00, 25/11/2026
VOV.VN - Trực tiếp Melbourne Victory vs Thể Công Viettel Cúp C2 châu Á 2026/27 diễn ra vào lúc 14h45 hôm nay 25/11.
09:36
Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Melbourne Victory, HLV trưởng Thể Công Viettel Guilherme Almeida khẳng định toàn đội sẽ duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu và quyết tâm hướng tới chiến thắng.
Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: “Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Melbourne Victory. Tuy nhiên, toàn đội đang đại diện cho bóng đá và con người Việt Nam nên sẽ nỗ lực hết sức để giành 3 điểm trong trận đấu ngày mai. Thể Công Viettel đang trong quá trình thích nghi với hệ thống chiến thuật mới và các cầu thủ cần thêm thời gian để làm quen”.
Trong khi đó, cầu thủ Việt kiều Caruso Lawrence Minh Khang bày tỏ sự háo hức khi lần đầu trở về thi đấu và có cơ hội ra sân trước sự cổ vũ của bạn bè, gia đình.
Minh Khang chia sẻ: “Tôi thực sự mong chờ được trở về nhà và thi đấu trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình. Tôi hy vọng có thể mang đến màn trình diễn tốt cho người hâm mộ Việt Nam tại Australia cũng như người hâm mộ ở quê nhà. Với tư cách một tập thể, chúng tôi hiểu rõ những gì cần làm để đạt được kết quả tích cực”.
VOV.VN - CAHN đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 5 AFC Champions League Elite 2026/27, qua đó tạo nên bất ngờ lớn tại sân Hàng Đẫy.
09:35
Thể Công Viettel bước vào chuyến làm khách trước Melbourne Victory lúc 14h45 ngày 25/11 với áp lực phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại Cúp C2 châu Á 2026/27. Trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 bảng E và có ý nghĩa quyết định đối với đại diện Việt Nam.
Sau 4 lượt trận, Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm, đứng cuối bảng E. Đội bóng áo lính hòa Melbourne Victory 1-1 ở trận ra quân, trước khi lần lượt thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung. Đáng chú ý, hàng công chỉ ghi được 1 bàn, trong khi hàng phòng ngự để thủng lưới tới 10 lần.
Trước trận đấu, HLV Guilherme Almeida khẳng định toàn đội duy trì sự tập trung và quyết tâm hướng tới 3 điểm. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh các cầu thủ hiểu rõ trách nhiệm đại diện cho bóng đá Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đội bóng cần thêm thời gian thích nghi với hệ thống chiến thuật mới.
Ở phía đối diện, Melbourne Victory đang có 4 điểm, xếp thứ ba bảng E. Dù phong độ chưa thực sự ổn định, đội bóng Australia vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Tại trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, hai đội hòa nhau 1-1. Santos mở tỷ số cho Melbourne Victory trước khi Ribamar ghi bàn gỡ hòa cho Thể Công Viettel. Kết quả này mang đến cơ sở để đại diện Việt Nam hy vọng tạo bất ngờ trên sân khách. Tuy nhiên, Thể Công Viettel cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và hiệu quả tấn công nếu muốn giành chiến thắng, qua đó tiếp tục cuộc đua tại đấu trường châu lục.
Trực tiếp Melbourne Victory vs Thể Công Viettel Cúp C2 châu Á 2026/27 diễn ra vào lúc 14h45 hôm nay 25/11.