Trực tiếp MU 1 - 0 Nottingham: Đôi công rực lửa, bàn thắng rất gần
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu MU vs Nottingham, vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/5/2026.
53': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Anderson treo bóng hiểm hóc từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách để Morato băng vào đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 1-1 cho Nottingham trước MU !!!
47': Không vào !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ MU. Matheus Cunha căng ngang từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ chủ nhà để Amad Diallo đưa bóng vào vòng cấm cho Mbeumo volley chân phải cận thành đưa bóng thẳng lên khán đài sân Old Trafford.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
45'+1: Hết hiệp một !!! MU tạm dẫn trước Nottingham với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên, nhờ pha lập công duy nhất của Luke Shaw ở ngay phút thứ 6.
42': Nguy hiểm !!! Dalot treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ MU để Amad Diallo bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành thủ môn Sels bên phía Nottingham.
38': Cơ hội !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU khiến thủ môn Sels phải lao ra đấm bóng giải nguy cho Nottingham nhưng Lisandro Martinez băng vào bắt volley chân trái nhưng bóng trúng người Anderson bật ra.
33': Đánh đầu !!! Anderson treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp ngang đường biên ngang bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nottingham để Domínguez di chuyển băng cắt và dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
31': Dứt điểm !!! Lisandro Martinez đi bóng hai nhịp đảo chân khéo léo vượt qua cầu thủ Nottingham trước khi chuyền bóng cho Bruno trong thế trống trải trước vòng cấm nhưng đội trưởng MU lại tung ra cú sút chân phải đưa bóng thẳng lên khán đài sân Old Trafford.
29': Sai lầm !!! Thủ môn Senne Lammens chuyền bóng cho Kobbie Mainoo ngay trong vòng cấm nhưng bị tiền đạo Nottingham bắt bài. Mặc dù vậy, Mainoo đã xử lí tinh tế với pha xoay com-pa giữa bóng trong chân khiến cầu thủ đối phương bị trọng tài thổi phạt.
21': Đối mặt !!! Gibbs-White phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens với cú sút chân trái chìm vào góc xa.
Ngay lập tức MU tổ chức phản công, Matheus Cunha chọc khe tinh tế cho Mbeumo thoát xuống, đi bóng qua cả thủ môn Sels bên phía Nottingham nhưng lại sút bóng trúng cột dọc bật ra. Casemiro băng vào dứt điểm bồi chân phải lại đưa bóng đi chệch cột dọc hết sức đáng tiếc.
14': Sút xa !!! Bruno đập nhả một chạm cùng Casemiro ở trung lộ trước khi tung ra cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Sels đã ôm gọn bóng cứu thua cho Nottingham.
6': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng vào vòng cấm tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Nottingham và Luke Shaw khống chế bóng khéo léo trước khi tung ra cú volley chân trái găm bóng chìm vào góc xa, tung lưới thủ môn Sels bên phía đội khách, mở tỷ số cho MU !!!
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Nottingham mặc áo trắng - quần xanh đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Đội hình ra sân:
MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Dự bị: Bayindir, Dorgu, Heaven, Malacia, Mazraoui, Yoro, Mount, Ugarte, Zirkzee.
Nottingham Forest (4-4-2): Sels; Williams, Morato, Milenkovic, Netz; Hutchinson, Anderson, Dominguez, Gibbs-White; Wood, Igor Jesus.
Dự bị: Victor, Ortega, Sangaré, Awoniyi, Yates, Cunha, McAtee, Bakwa, Abbott.
Trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa này không còn mang nhiều ý nghĩa về điểm số với MU hay Nottingham. Nhưng với riêng Quỷ đỏ thành Manchester, đây vẫn là một trận cầu mà họ muốn giành một chiến thắng để tạo cảm giác tích cực và khép lại một năm đầy biến động.
Xét về phong độ, MU rõ ràng có cơ sở để tự tin vào việc giành được 3 điểm. Quỷ đỏ thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, họ đã tìm lại được sự ổn định kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng sau giai đoạn hỗn loạn thời Ruben Amorim. MU hiện chơi thực dụng hơn, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và ít rơi vào trạng thái hỗn loạn chiến thuật như hồi đầu mùa.
Dấu hiệu tích cực lớn nhất nằm ở tuyến giữa. Casemiro đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ đá trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi rời CLB vào mùa hè này. Sự hiện diện của tiền vệ người Brazil giúp MU cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và chống phản công, yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Nottingham.
Tuy nhiên, Nottingham dưới thời Vitor Pereira không phải đối thủ dễ chơi. Họ thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây trên mọi đấu trường. Kể từ khi Pereira dẫn dắt đội bóng hồi tháng 2, Nottingham chơi giàu năng lượng hơn hẳn và đã thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.
Trong trận này, MU sẽ không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt vì chấn thương, trong khi Benjamin Sesko và Manuel Ugarte chưa chắc chắn ra sân.
Về phần mình, Nottingham sẽ phải bỏ qua Nicolo Savona, John Victor, Callum Hudson-Odoi, Willy Boly do chấn thương. Còn khả năng ra sân của Murillo, Ibrahim Sangare, Morgan Gibbs-White, Ola Aina, Zach Abbott chỉ là 50/50.
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/5.
VOV.VN - MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.
VOV.VN - Bruno Fernandes nhận tin vui với màn trình diễn ấn tượng để giúp MU giành vé dự cúp C1 châu Âu.
