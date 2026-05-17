Trực tiếp MU 1 - 0 Nottingham: Đôi công rực lửa, bàn thắng rất gần

14:11

Trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa này không còn mang nhiều ý nghĩa về điểm số với MU hay Nottingham. Nhưng với riêng Quỷ đỏ thành Manchester, đây vẫn là một trận cầu mà họ muốn giành một chiến thắng để tạo cảm giác tích cực và khép lại một năm đầy biến động.

Xét về phong độ, MU rõ ràng có cơ sở để tự tin vào việc giành được 3 điểm. Quỷ đỏ thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, họ đã tìm lại được sự ổn định kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng sau giai đoạn hỗn loạn thời Ruben Amorim. MU hiện chơi thực dụng hơn, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và ít rơi vào trạng thái hỗn loạn chiến thuật như hồi đầu mùa.

Dấu hiệu tích cực lớn nhất nằm ở tuyến giữa. Casemiro đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ đá trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi rời CLB vào mùa hè này. Sự hiện diện của tiền vệ người Brazil giúp MU cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và chống phản công, yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Nottingham.

Tuy nhiên, Nottingham dưới thời Vitor Pereira không phải đối thủ dễ chơi. Họ thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây trên mọi đấu trường. Kể từ khi Pereira dẫn dắt đội bóng hồi tháng 2, Nottingham chơi giàu năng lượng hơn hẳn và đã thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.

Trong trận này, MU sẽ không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt vì chấn thương, trong khi Benjamin Sesko và Manuel Ugarte chưa chắc chắn ra sân.

Về phần mình, Nottingham sẽ phải bỏ qua Nicolo Savona, John Victor, Callum Hudson-Odoi, Willy Boly do chấn thương. Còn khả năng ra sân của Murillo, Ibrahim Sangare, Morgan Gibbs-White, Ola Aina, Zach Abbott chỉ là 50/50.