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Trực tiếp Mỹ vs Bỉ vòng 16 đội World Cup 2026: Chờ đợi diễn biến kịch tính

Thứ Hai, 19:01, 06/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Mỹ vs Bỉ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 7/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Seattle.

18:46
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ tại vòng 16 đội vào lúc 7h ngày 7/7 trên sân vận động Seattle. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mauricio Pochettino được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong quá khứ, Mỹ và Bỉ đã gặp nhau 7 lần, đại diện châu Âu áp đảo với 6 chiến thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, cả 6 lần gặp nhau gần đây, Mỹ đều gục ngã trước “Quỷ đỏ” châu Âu.

Tuy nhiên, tuyển Bỉ vừa trải qua một trận đấu vắt kiệt thể lực và cảm xúc trước Senegal. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, "Quỷ đỏ" tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển dù bị dẫn trước hai bàn.

Tuyển Mỹ cũng đang sở hữu phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng ở World Cup 2026. Tuyển Mỹ thiết lập kỷ lục trở thành đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận đấu liên tiếp tại World Cup. Vũ khí bóng chết cũng được "chú Sam" tận dụng triệt để với 4 pha lập công từ các tình huống cố định.

Theo tính toán của Opta, Mỹ có 37,2% cơ hội dành chiến thắng trong 90 phút thi đấu. Khả năng Bỉ chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức là 36,5%. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 26,3%.

 

 

Trực tiếp Mỹ vs Bỉ vòng 16 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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