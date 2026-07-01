Trực tiếp Mỹ vs Bosnia vòng 32 đội World Cup 2026: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa?

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Trận đấu giữa đội đồng chủ nhà Mỹ và Bosnia & Herzegovina sẽ diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 2/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Levi's.

Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Mỹ vượt trội hoàn toàn trước đối thủ ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đội đồng chủ nhà nắm giữ tới 67,5% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút và sở hữu 76,6% cơ hội đoạt vé đi tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ thắng trận của Bosnia & Herzegovina chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 14,3%.

Tuyển Mỹ thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng bảng khi lần lượt đè bẹp Paraguay 4-1 và hạ gục Australia 2-0 để sớm độc chiếm ngôi nhất bảng. Việc hoàn thành mục tiêu sớm giúp HLV Mauricio Pochettino chủ động xoay tua đội hình ở lượt trận cuối nhằm giữ sức cho các trụ cột.

Hàng công của Mỹ càng thêm đáng gờm khi ngôi sao Christian Pulisic chính thức tái xuất sau chấn thương, kết hợp cùng phong độ cao của tiền đạo Folarin Balogun. Chân sút Balogun đã bỏ túi 2 bàn thắng cùng 1 tình huống buộc đối phương phản lưới nhà từ đầu giải.

Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng knock-out World Cup sau khi lách qua khe cửa hẹp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, lối chơi của đại diện châu Âu chưa mang lại nhiều sự thuyết phục. Họ chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức thấp 0,68 trong trận thắng Qatar 3-1. Đáng chú ý, Bosnia & Herzegovina chưa từng giữ sạch lưới sau 6 trận đã đấu tại các kỳ World Cup – một kỷ lục buồn của giải đấu.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Bosnia nằm ở lợi thế thể hình và khả năng không chiến mạnh mẽ. Đại diện châu Âu sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu năm nay và đã cụ thể hóa thành 3 bàn thắng từ các tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một tuyển Mỹ đồng đều, đang có phong độ ổn định lại thêm lợi thế sân nhà sẽ là thử thách cực đại cho Bosnia. Thống kê lịch sử cũng đứng về phía đội chủ nhà khi Mỹ bất bại trong cả 3 lần đụng độ trước đây (thắng 2, hòa 1).