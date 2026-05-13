Trực tiếp Nam Định 0-1 Selangor: Khó khăn chồng chất
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Nam Định vs Selangor trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 bắt đầu lúc 17h30 ngày 13/5.
Hiệp 1 có ít nhất 4 phút bù giờ!!!!
40' VÀO OOOO!!!! Trên chấm phạt đền, Chrigor thực hiện cú đá quyết đoán, tung lưới Nam Định. Tỷ số trận lượt về là 1-0 cho Selangor.
37' PHẠT ĐỀN CHO SELANGOR!! Dijks ôm vào cổ của cầu thủ Selangor trong vòng cấm Nam Định. Trọng tài tham khảo VAR và cho đội khách hưởng phạt đền.
33' Nỗ lực của Caio Cesar tạo cơ hội cho Percy Tau băng lên bên cánh phải. Cầu thủ người Nam Phi căng ngang vào trong cho Xuân Son dứt điểm nhưng cú sút của số 14 lại quá nhẹ, đi thẳng vào vị trí của thủ môn Sikh Izhan.
26' Percy Tau thực hiện quả phạt góc, hậu vệ Selangor phá bóng ra đến đúng tầm chân Văn Vĩ. Cầu thủ của Nam Định băng lên nỗ lực dứt điểm nhưng một cầu thủ khác của đội khách đã ngăn cản thành công.
19' Cầu thủ đội khách có tình huống lên bóng nhanh, Chrigor băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh và tung ra cú lốp bóng, may cho Nam Định là thủ thành số 26 đã kịp thời hóa giải.
17' Nam Định đang dần kiểm soát tốt trận đấu với những áp lực về khung thành Selangor. Tuy vậy, độ chỉnh xác ở các pha bóng quyết định là chưa cao.
13' Nam Định có thời cơ đáng kể đầu tiên trong trận khi đội chủ nhà tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Selangor. Walber Motta nhanh chân dứt điểm nhưng bóng chạm người một cầu thủ đội khách đi ra ngoài.
6' Trong những phút đầu tiên, đội khách là những người khởi đầu tốt hơn. Nam Định chưa có được sự liền mạch trong các pha phối hợp.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Nam Định giao bóng trước.
Ở bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Nam Định sẽ đối đầu với CLB Selangor (Malaysia) vào lúc 17h30 ngày 13/5 trên sân Thiên Trường.
Ở trận lượt đi, CLB Nam Định đã để thua Selangor 1-2 trên sân khách nên nếu muốn giành quyền vào chung kết, đại diện V-League cần thắng cách biệt 2 bàn trở lên trong trận lượt về. Nếu hòa hoặc thua, CLB Nam Định sẽ dừng bước. Trong khi dó, nếu 90 phút chính thức trận lượt về kết thúc với chiến thắng cách biệt 1 bàn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ.
Đây là nhiệm vụ không dễ với CLB Nam Định nhưng lợi thế sân nhà Thiên Trường sẽ là điểm tựa lớn để đội bóng thành Nam hướng tới mục tiêu lật ngược tình thế. Trước đó, CLB Nam Định cũng đã để những trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu với CLB CAHN ở V-League nên các nhân tố tốt nhất sẽ ra sân trước Selangor.
Chia sẻ trước trận lượt về, tiền đạo Nguyễn Xuân Son nói: "Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng cho trận đấu ngày mai. Sự chuẩn bị của toàn đội rất tốt và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bởi đây là món quà dành cho người hâm mộ. Với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết chứ không phải bán kết.
Sự ủng hộ tại Thiên Trường luôn rất cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng có một trận đấu thật tốt để giành chiến thắng.
Không chỉ là tôi đang thi đấu cho Nam Định, mà tôi và các đồng đội ở CLB Nam Định đang đại diện cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu trận này vì người hâm mộ Việt Nam".
Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt tự tin vào cơ hội lật ngược tình thế của đại diện V-League khi CLB Nam Định được thi đấu trên sân nhà ở lượt về.
Nhà cầm quân của Nam Định nói: "Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết.
Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn".
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Nam Định vs Selangor trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
