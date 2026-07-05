Trực tiếp Paraguay 0-1 Pháp: VAR tạo bước ngoặt, Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền

11:07

Theo lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2026, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Pháp vs Paraguay so tài vào lúc 4h ngày 5/7. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn hẳn.

Mbappe cùng các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappe, Olise, Dembele đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào.

Trong quá khứ, Pháp với Paraguay đã gặp nhau 5 lần, đại diện châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi World Cup 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước Pháp.

Theo tính toán của Opta, khả năng Pháp giành chiến thắng trong 90 phút lên tới 80,3%. Khả năng Paraguay chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chỉ là 6,9%. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 12,8%.