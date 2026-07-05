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Trực tiếp Paraguay 0-1 Pháp: VAR tạo bước ngoặt, Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền

Chủ Nhật, 05:33, 05/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 5/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Philadelphia.

05:42

78': Cầu thủ Paraguay thoát án phạt!!! Caceres có hành động trả đũa Mbappe sau pha va chạm nhưng trọng tài không rút thẻ.

05:37

71': Paraguay điều chỉnh sau khi nhận bàn thua!!! Mauricio, Avalos vào thay Almiron, Gomez.

05:33

69': VÀO!!! Pháp 1-0 Paraguay

Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công cú sút phạt đền dù các cầu thủ Paraguay cố gắng chơi chiêu tâm lý, mở tỷ số cho Pháp.

truc tiep paraguay 0-1 phap var tao buoc ngoat, mbappe ghi ban tu cham phat den hinh anh 1
Mbappe đánh lừa thủ môn Gill trên chấm 11m. (Ảnh: Reuters)
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Cuối cùng hàng thủ Paraguay cũng không thể ngăn Mbappe ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
05:31

65': PHẠT ĐỀN CHO PHÁP!!! Doue ngã trong vòng cấm Paraguay. Ban đầu trọng tài xua tay nhưng sau đó VAR vào cuộc và trọng tài xác định Gomez đã phạm lỗi.

05:28

64': Mbappe thử vận may!!! Mbappe tung cú sút vọt xà ngang từ cự ly khoảng 30m thay vì tiếp tục phối hợp cùng đồng đội.

05:25

61': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Pháp đưa Doue vào thay Barcola. Paraguay rút Enciso, Alderete rời sân nhường chỗ cho Caballero, Canale.

05:22

55': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Gill bay người cản phá cú sút xa uy lực của Kone.

05:16

51': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Mbappe bứt tốc mạnh mẽ để đón đường chuyền vượt tuyến của Maignan nhưng lại đỡ bóng lỗi và bị hậu vệ Paraguay lùi về cản phá. Ngay sau đó, Pháp phối hợp đá phạt góc nhanh song Dembele dứt điểm ra ngoài từ góc sút rất hẹp. 

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Hậu vệ Paraguay phá bóng chịu phạt góc khi Mbappe xử lý lỗi. (Ảnh: Reuters)
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Dembele không thể làm nên chuyện khi dứt điểm từ góc hẹp. (Ảnh: Reuters)
05:13

48': Đáng tiếc!!! Pháp phối hợp trung lộ mượt mà để đưa bóng vào vòng cấm. Tiếc rằng, Olise và Kounde lại bỏ lỡ thời cơ dứt điểm vì nhường nhau.

05:09

Hiệp 2 bắt đầu!!! Paraguay giao bóng

04:52

Hiệp 1 kết thúc!!! Pháp và Paraguay bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

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Dàn sao Pháp chưa thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự Paraguay trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)
04:51

45'+1: Nỗ lực bất thành!!! Enciso đi bóng đầy quyết tâm trong đợt phản công nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của Upamecano. Paraguay cũng thể hiện ưu tiên cho mặt trận phòng ngự khi chỉ có 1 đồng đội băng lên cùng Enciso.

 

04:48

43': Sút xa!!! Kone chiếm lĩnh khoảng trống ở trung lộ rồi tung cú dứt điểm chệch cột dọc.

04:43

39': Dứt điểm!!! Bóng đập chân hậu vệ Paraguay đổi hướng đi chệch cột dọc sau cú sút của Dembele.

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Pha dứt điểm của Dembele. (Ảnh: Reuters)
04:40

36': KHÔNG VÀO!!! Kounde bắt volley khi bóng nảy ra trong tình huống phạt góc nhưng thủ môn Gill đã cản phá thành công.

04:39

35': Căng thẳng!!! Cầu thủ đôi bên lao vào tranh cãi sau khi Cubas kéo ngã Mbappe.

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Cubas kéo ngã Mbappe. (Ảnh: Reuters)
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Cầu thủ Paraguay và Pháp nổi nóng sau pha va chạm. (Ảnh: Reuters)
04:37

33': Đột biến!!! Olise bỏ bóng tinh tế và tạo ra khoảng trống thuận lợi cho Rabiot tung cú sút xa vọt xà ngang.

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Rabiot tung cú "nã đại bác" từ cự ly khoảng 30m. (Ảnh: Reuters)
04:35

30': Mbappe bỏ lỡ thời cơ!!! Đội trưởng của Pháp đánh đầu hụt trong gang tấc sau quả tạt từ cánh phải.

04:33

28': Paraguay thử vận may!!! Gomez và Alonso liên tiếp tung cú sút xa nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu.

04:28

23': Quãng nghỉ uống nước!!! Pháp tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 78% trong nửa đầu hiệp 1 nhưng Paraguay vẫn đang đứng vững trước sức ép. 

04:23

18': Paraguay không ngại đá rắn nhưng Pháp mới là đội lĩnh thẻ vàng đầu tiên!!! Barcola nhận án phạt sau pha phạm lỗi với Caceres. 

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Barcola đá trúng chân Caceres trong pha tranh chấp. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ và CĐV Paraguay phản ứng dữ dội sau pha phạm lỗi của Barcola. (Ảnh: Reuters)
04:19

16': Không được!!! Mbappe di chuyển tinh quái ra sau lưng hàng phòng ngự Paraguay nhưng đường chuyền của Kounde lại thiếu chính xác.

04:15

10': Nguy hiểm!!! Các hậu vệ Paraguay tỏ ra lúng túng dù Rabiot đánh đầu trượt sau quả tạt của Dembele và mất vài nhịp xử lý mới có thể phá bóng giải nguy.

04:09

5': Pháp ép sân!!! Đội bóng áo lam sớm tạo ra thế trận kiểm soát bóng lấn lướt nhưng duy trì tốc độ chậm rãi, thăm dò hàng phòng ngự Paraguay.

04:03

Trận đấu bắt đầu!!! Pháp giao bóng

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Olise phát bóng thẳng ra ngoài biên sâu bên phần sân Paraguay để Pháp tràn lên pressing tầm cao. (Ảnh: Reuters)
03:51
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Màn trình diễn đặc biệt trước trận đấu trên sân vận động Philadelphia nhân dịp quốc khánh Mỹ (4/7). (Ảnh: Reuters)
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Ca sĩ Idina Menzel trình bày quốc ca Mỹ. (Ảnh: Reuters)
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Những màn trình diễn đặc sắc thổi bùng năng lượng trước màn thư hùng giữa Pháp và Paraguay tại vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
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Đội hình máy bay phản lực bay ngang qua sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Paraguay và Pháp bước ra sân ngay sau màn trình diễn nghệ thuật. (Ảnh: Reuters)
03:29
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Các cầu thủ Pháp khởi động. (Ảnh: Reuters)
truc tiep paraguay 0-1 phap var tao buoc ngoat, mbappe ghi ban tu cham phat den hinh anh 19
Các cầu thủ Paraguay khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Quang cảnh sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
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Thời tiết nắng nóng trở thành thử thách với các CĐV trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
03:05

Đội hình xuất phát

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Koné, Rabiot; Barcola, Olise, Dembélé; Mbappé

Dự bị: Risser, Samba, Gusto, L. Hernández, T. Hernández, Konaté, Lacroix, Kanté, Tchouaméni, Zaïre-Emery, Akliouche, Cherki, Doué, Mateta, Thuram

Paraguay (5-3-2): Gill; Alonso, Alderete, Gómez, Velázquez, Cáceres; Galarza, Cubas, Gómez; Enciso, Almirón

Dự bị: Fernández, Olveira, Balbuena, Canale, Maidana, Bobadilla, Ojeda, Romero Gamarra, Maurício, Sosa, Arce, Sanabria, Ávalos, Pitta, Caballero

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Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: FIFA)
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Các cầu thủ Pháp tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Paraguay tới sân. (Ảnh: Reuters)
11:07
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Theo lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2026, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Pháp vs Paraguay so tài vào lúc 4h ngày 5/7. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn hẳn.

Mbappe cùng các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappe, Olise, Dembele đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào.

Trong quá khứ, Pháp với Paraguay đã gặp nhau 5 lần, đại diện châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi World Cup 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước Pháp.

Theo tính toán của Opta, khả năng Pháp giành chiến thắng trong 90 phút lên tới 80,3%. Khả năng Paraguay chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chỉ là 6,9%. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 12,8%.

 

 

Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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