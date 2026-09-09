Trực tiếp Real Madrid 2-0 Inter Milan vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam.
49' Real Madrid phản công nhanh sau tình huống phạt góc không thành của Inter. Mbappe bứt tốc và tự tạo ra cơ hội thuận lợi nhưng cú sút cuối cùng của ngôi sao này đã không thắng được thủ môn Martinez.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp một kết thúc!!! Ở khoảnh khắc cuối cùng của hiệp 1, Mbappe và Bellingham có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng thủ môn Martinez của Inter đã xuất sắc cản phá.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
40' Konate xử lý mạo hiểm và để mất bóng nhưng các tiền đạo của Inter đã không thể tận dụng thành công.
35' Inter vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Real không cần vội khi đã dẫn trước đến 2 bàn.
28' Inter vẫn đang kiên trì triển khai bóng bằng những đường chuyền ngắn, dù vậy chưa thể tạo nên sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ Real mắc sai lầm.
23' VÀO OOO!!!! Các cầu thủ Real Madrid gây sức ép khiến hàng thủ Inter phải chuyền ngắn, Pavard chọn cách chuyền về cho thủ môn Martinez. Thủ thành này xử lý lỗi, tạo thời cơ để Valverde ập vào ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.
20' Barella (Inter) để mất bóng, Vinicius băng lên với tốc độ "xé gió", xộc thẳng vào vòng cấm đội khách. Các hậu vệ Inter đã phải rất vất vả mới có thể ngăn cản cầu thủ người Brazil.
16' Inter được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 20m, Calhanoglu tung ra cú sút căng nhưng thủ thành Courtois đã xuất sắc cản phá, tránh cho Real nhận bàn thua.
14' VÀO OOOOO!!!! Curtis Jones cùng Bisseck mắc sai lầm, tạo cơ hội cho cầu thủ Real Madrid chuyền bóng để Mbappe băng lên dứt điểm gọn gàng, tung lưới Inter Milan. 1-0 cho đội chủ nhà.
12' Real Madrid đang phải thi đấu phòng ngự, phản công ở Bernabeu. Inter đang là đội có được những pha di chuyển, lên bóng nhịp nhàng hơn.
3' Thêm một cơ hội trong vòng cấm Real Madrid, Thuram dứt điểm căng ở góc hẹp khiến thủ môn Courtois phải vất vả cứu thua.
2' Inter lên bóng nhanh, trái bóng được Diouf chuyền vào vòng cấm Real Madrid nhưng Cucurella đã kịp thời can thiệp.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Inter giao bóng trước.
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