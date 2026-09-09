Trực tiếp Real Madrid 2-0 Inter Milan vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

09:13

Real Madrid vừa nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải ở La Liga trước Betis, trận đấu mà Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền.

Ngay lập tức, thầy trò Jose Mourinho sẽ được kiểm tra về khả năng phản ứng sau thất bại bằng cuộc chiến khắc nghiệt hơn trên sân khấu Cúp C1 châu Âu.

Đối thủ Inter Milan không chỉ mạnh về cấu trúc mà còn mang thứ tinh thần chiến đấu có phần “điên” mà Mourinho hiểu khá rõ. Cúp C1 vốn là đấu trường đặc biệt với Mourinho, và Inter mang đến những kỷ niệm khó quên.

Chính trong thời gian làm việc ở Giuseppe Meazza, Mourinho từng xây dựng một tập thể nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng, chiến đấu và sống sót trong những hoàn cảnh tưởng như không thể.

Inter hiện tại của Cristian Chivu cũng đang thể hiện phẩm chất tương tự. Cuối tuần qua là minh chứng. Tiếp Napoli, Inter bị dẫn 0-2 - với 2 bàn thua trong 3 phút - nhưng không sụp đổ.

Nerazzurri kéo trận đấu trở lại, liên tục gây sức ép và hoàn tất cuộc ngược dòng 3-2 bằng bàn quyết định của Lautaro Martinez ở phút bù giờ.

Một chiến thắng có chút hỗn loạn, dữ dội và “điên”, nhưng phản ánh tinh thần rất Inter. Với họ, trận đấu chưa kết thúc thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

Đội quân của Chivu bước vào Cúp C1 châu Âu với phong độ toàn thắng tại Serie A, ghi 8 bàn thắng sau 3 trận. Lautaro Martinez và Marcus Thuram vừa cùng nhau ghi bàn. Sự ăn ý giữa họ luôn là chìa khóa để Inter giải quyết trận đấu.

Về lực lượng, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick và Tchouameni là những trụ cột quan trọng của Real Madrid không thể ra sân vì chấn thương. Hai cầu thủ khác cũng ngồi ngoài vì chấn thương là Raul Asencio và Pitarch.

Tân binh người Anh - Djed Spence là cầu thủ Inter duy nhất không thể tham dự trận này cũng vì chấn thương.