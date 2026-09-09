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Trực tiếp Real Madrid 2-0 Inter Milan vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Tư, 03:07, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam. 

03:11

49' Real Madrid phản công nhanh sau tình huống phạt góc không thành của Inter. Mbappe bứt tốc và tự tạo ra cơ hội thuận lợi nhưng cú sút cuối cùng của ngôi sao này đã không thắng được thủ môn Martinez. 

03:06

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

02:52
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 1
Khoảnh khắc thủ môn của Inter mắc sai lầm, "biếu" cho Valverde bàn thắng. (Ảnh: UEFA). 
02:51

Hiệp một kết thúc!!! Ở khoảnh khắc cuối cùng của hiệp 1, Mbappe và Bellingham có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng thủ môn Martinez của Inter đã xuất sắc cản phá. 

02:49

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

02:45

40' Konate xử lý mạo hiểm và để mất bóng nhưng các tiền đạo của Inter đã không thể tận dụng thành công. 

02:39

35' Inter vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Real không cần vội khi đã dẫn trước đến 2 bàn. 

02:34
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 2
Ảnh: AP.
02:33

28' Inter vẫn đang kiên trì triển khai bóng bằng những đường chuyền ngắn, dù vậy chưa thể tạo nên sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ Real mắc sai lầm. 

02:28

23' VÀO OOO!!!! Các cầu thủ Real Madrid gây sức ép khiến hàng thủ Inter phải chuyền ngắn, Pavard chọn cách chuyền về cho thủ môn Martinez. Thủ thành này xử lý lỗi, tạo thời cơ để Valverde ập vào ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. 

02:24

20' Barella (Inter) để mất bóng, Vinicius băng lên với tốc độ "xé gió", xộc thẳng vào vòng cấm đội khách. Các hậu vệ Inter đã phải rất vất vả mới có thể ngăn cản cầu thủ người Brazil. 

02:22
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 3
Ảnh: AP. 
02:21

16' Inter được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 20m, Calhanoglu tung ra cú sút căng nhưng thủ thành Courtois đã xuất sắc cản phá, tránh cho Real nhận bàn thua. 

02:19

14' VÀO OOOOO!!!! Curtis Jones cùng Bisseck mắc sai lầm, tạo cơ hội cho cầu thủ Real Madrid chuyền bóng để Mbappe băng lên dứt điểm gọn gàng, tung lưới Inter Milan. 1-0 cho đội chủ nhà.

02:16

12' Real Madrid đang phải thi đấu phòng ngự, phản công ở Bernabeu. Inter đang là đội có được những pha di chuyển, lên bóng nhịp nhàng hơn. 

02:15
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 4
Ảnh: AP. 
02:08

3' Thêm một cơ hội trong vòng cấm Real Madrid, Thuram dứt điểm căng ở góc hẹp khiến thủ môn Courtois phải vất vả cứu thua. 

02:06

2' Inter lên bóng nhanh, trái bóng được Diouf chuyền vào vòng cấm Real Madrid nhưng Cucurella đã kịp thời can thiệp. 

02:04

1' Trận đấu bắt đầu !!! Inter giao bóng trước. 

01:57
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 6
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 8
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 10
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 11
Ảnh: UEFA. 
01:52
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 12
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
21:41
truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 13
Lịch thi đấu chi tiết lượt 1 League Phase Cúp C1 châu Âu 2026/2027. 
21:40

 

09:13

Real Madrid vừa nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải ở La Liga trước Betis, trận đấu mà Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền. 

truc tiep real madrid 2-0 inter milan vong bang cup c1 chau Au 2026 2027 hinh anh 15

Ngay lập tức, thầy trò Jose Mourinho sẽ được kiểm tra về khả năng phản ứng sau thất bại bằng cuộc chiến khắc nghiệt hơn trên sân khấu Cúp C1 châu Âu. 

Đối thủ Inter Milan không chỉ mạnh về cấu trúc mà còn mang thứ tinh thần chiến đấu có phần “điên” mà Mourinho hiểu khá rõ. Cúp C1 vốn là đấu trường đặc biệt với Mourinho, và Inter mang đến những kỷ niệm khó quên. 

Chính trong thời gian làm việc ở Giuseppe Meazza, Mourinho từng xây dựng một tập thể nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng, chiến đấu và sống sót trong những hoàn cảnh tưởng như không thể.

Inter hiện tại của Cristian Chivu cũng đang thể hiện phẩm chất tương tự. Cuối tuần qua là minh chứng. Tiếp Napoli, Inter bị dẫn 0-2 - với 2 bàn thua trong 3 phút - nhưng không sụp đổ. 

Nerazzurri kéo trận đấu trở lại, liên tục gây sức ép và hoàn tất cuộc ngược dòng 3-2 bằng bàn quyết định của Lautaro Martinez ở phút bù giờ.

Một chiến thắng có chút hỗn loạn, dữ dội và “điên”, nhưng phản ánh tinh thần rất Inter. Với họ, trận đấu chưa kết thúc thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

Đội quân của Chivu bước vào Cúp C1 châu Âu với phong độ toàn thắng tại Serie A, ghi 8 bàn thắng sau 3 trận.  Lautaro Martinez và Marcus Thuram vừa cùng nhau ghi bàn. Sự ăn ý giữa họ luôn là chìa khóa để Inter giải quyết trận đấu.

Về lực lượng, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick và Tchouameni là những trụ cột quan trọng của Real Madrid không thể ra sân vì chấn thương. Hai cầu thủ khác cũng ngồi ngoài vì chấn thương là Raul Asencio và Pitarch.

Tân binh người Anh - Djed Spence là cầu thủ Inter duy nhất không thể tham dự trận này cũng vì chấn thương.

09:09
 

 

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Trần Tiến/VOV.VN
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