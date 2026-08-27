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Kết quả bóng đá hôm nay 27/8: Real Madrid thắng đậm nhờ hat-trick của Mbappe

Thứ Năm, 05:10, 27/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 27/8: Real Madrid giành chiến thắng đậm 4-1 trước Sociedad ở trận đấu thứ hai trong mùa giải tại La Liga.

Kết quả bóng đá hôm nay 27/8: Real Madrid có được chiến thắng đậm 4-1 trước Sociedad ở trận đấu thứ hai trong mùa giải tại La Liga. Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Mourinho tại giải đấu năm nay. 

ket qua bong da hom nay 27 8 real madrid thang dam nho hat-trick cua mbappe hinh anh 1
Real Madrid thắng đậm nhờ hat-trick của Mbappe. (Ảnh: Reuters). 

Được thi đấu trên sân nhà, Real nhanh chóng triển khai thế trận tấn công và buộc Sociedad phải lùi sâu đội hình phòng ngự. Tuy nhiên, chính đội khách mới là những người có thời cơ ngon ăn trước. Nếu không có sự xuất sắc của Courtois, Mikel Oyarzabal đã mở tỷ số cho Sociedad. 

Sau đó, Real Madrid kiên trì với những nỗ lực tấn công và cuối cùng họ cũng thu về thành quả. Phút 40, Valverde chọc khe đưa Mbappe vào thế đối mặt trong vòng cấm. Tiền đạo người Pháp thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời, dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên trái tung lưới Sociedad. 

Dù vậy, trước giờ nghỉ, đội khách bất ngờ gỡ hòa khi Luka Sucic tận dụng thời cơ từ pha bóng lộn xộn để ghi bàn cho Sociedad ở phút 44. 

Sang hiệp 2, Real Madrid không nóng vội mà từng bước, từng bước dồn ép để có thêm bàn thắng. Phút 60, Bellingham chọc khe đưa Mbappe thoát xuống dứt điểm tinh tế vào góc thấp bên phải, nâng tỷ số lên 2-1.

8 phút sau, Bellingham thêm một lần nữa đóng vai kiến tạo cho Vinicius đệm bóng cận thành ghi bàn. Trước khi trận đấu kết thúc, Vinicius là người "dọn cỗ" cho Mbappe hoàn tất hat-trick, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid. 

Với thắng lợi này, Real Madrid có 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +4, tạm thời dẫn đầu La Liga trước khi Barca thi đấu vào rạng sáng 28/8. 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 27/8, Tottenham Hotspur thắng đậm 5-1 trước Charlton để giành quyền vào vòng 3 Cúp Liên Đoàn Anh. Trong khi đó, Al Ahli đánh bại Auckland FC 1-0, ghi tên mình vào vòng 2 cúa Cúp Liên lục địa FIFA 2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
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