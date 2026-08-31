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Kết quả bóng đá hôm nay 31/8: Real Madrid thắng đậm Malaga

Thứ Hai, 05:11, 31/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 31/8, Real Madrid thắng đậm Malaga 4-0 và dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 9 điểm.

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Real Madrid thắng đậm Malaga 4-0. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid thi đấu áp đảo và tạo ra bữa tiệc bàn thắng trong cuộc tiếp đón Malaga tại vòng 3 La Liga 2026/2027. Qua đó, thầy trò HLV Jose Mourinho tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải này.

Đội chủ nhà chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Jude Bellingham đột phá dũng mãnh, vượt qua 3 cầu thủ Malaga rồi tung cú dứt điểm thành bàn từ góc hẹp.

Phút 26, Jude Bellingham đánh đầu bồi sau khi thủ môn Alfonso Herrero cản phá cú sút của Kylian Mbappe. Hậu vệ Carlos Puga lùi về ngăn cản nhưng lại đưa bóng đập người thủ môn Alfonso Herrero đi vào lưới.

Bàn nhân đôi cách biệt của Real Madrid được tính là pha đá phản lưới nhà của thủ môn Alfonso Herrero.

Số phận trận đấu xem như an bài sau pha phối hợp ghi bàn mẫu mực của Real Madrid ở phút 30. Trent Alexander-Arnold căng ngang, Kylian Mbappe tung cú dứt điểm chuẩn xác để nâng tỷ số lên 3-0.

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Bellingham thi đấu nổi bật trong đội hình Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu và xoay tua đội hình. Trong khi đó, Malaga cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn thắng trên sân Bernabeu.

Đội khách tưởng chừng đã được hưởng phạt đền khi trọng tài cho rằng Antonio Rudiger dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Real Madrid ấn định chiến thắng 4-0 trước Malaga ở phút 90+1. Vinicius đi bóng tới sát khung thành rồi kiến tạo cho Arda Guler dứt điểm vào lưới trống.

Kết quả này giúp Real Madrid có 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đầu tiên tại La Liga 2026/2027 và dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở vòng đấu kế tiếp, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ tới làm khách của Betis vào lúc 02h00 rạng sáng 5/9 theo giờ Việt Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
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