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Trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Thứ Tư, 16:00, 04/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, diễn ra lúc 3h rạng sáng 5/11/2026 tại Praha, CH Séc.

Trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, diễn ra lúc 3h rạng sáng 5/11/2026 tại Praha, CH Séc. 

14:09

Chiến thắng 1-0 trước Liverpool ngay tại Anfield cuối tuần qua ở Ngoại hạng Anh mang đến cú hích tinh thần khổng lồ cho Arsenal khi Pháo thủ đã vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng. 

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Thầy trò HLV Arteta chắc chắn sẽ mang sự tự tin rất lớn đến với Praha để thi đấu trận thứ tư tại Cúp C1 châu Âu năm nay. 

Ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, Pháo thủ cũng duy trì phong độ ổn định. Sau 3 lượt trận, họ bất bại với hai chiến thắng trước Napoli và Lille, xen giữa là trận hòa 2-2 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich. 7 điểm cùng hiệu số +4 phản ánh sự cân bằng giữa khả năng tấn công và tổ chức phòng ngự của đội bóng thành London.

Slavia Praha là một trong những đội bóng bị đánh giá yếu nhất vòng bảng Cúp C1 châu Âu năm nay nhưng họ luôn tạo nên những sự khó chịu cho các đội khách khi được đá tại sân nhà. 

Đội bóng của HLV Jindrich Trpisovsky sở hữu lối chơi giàu năng lượng, chủ động gây áp lực và chuyển trạng thái nhanh. Danijel Sturm là mũi nhọn đáng chú ý với 2 bàn thắng và 9 cơ hội tạo ra chỉ sau 242 phút thi đấu mùa này. Lukas Provod cũng thường xuyên đe dọa khung thành đối phương bằng những cú sút từ tuyến hai.

Arsenal cần đặc biệt cảnh giác với những tình huống phản công và khả năng khai thác khoảng trống của đội chủ nhà. Một khi để Slavia chơi theo cách đại diện CH Séc mong muốn, Pháo thủ hoàn toàn có thể gặp rắc rối.

14:04
 

 

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Trần Tiến/VOV.VN
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