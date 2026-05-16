Trực tiếp SLNA vs Ninh Bình vòng 23 V-League 2025/2026

Hôm nay 16/5, SLNA sẽ tiếp đón Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026 trên sân Vinh vào lúc 18h. Cùng thời điểm, Hải Phòng sẽ gặp CLB TP.HCM trên sân Lạch Tray.

Hiện tại, Ninh Bình (41 điểm) đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí top 3 V-League trong khi SLNA (24 điểm) gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ở trận lượt đi mùa này, Ninh Bình đã rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 trước SLNA trên sân nhà. Tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này là tiền đạo Phạm Gia Hưng.

Về lực lượng, SLNA sẽ không có sự phục vụ của Cao Văn Bình do đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp HAGL ở vòng 21. Trong khi đó, Ninh Bình có đầy đủ đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến:

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Moore, Olaha, Văn Lương.

Ninh Bình: Thế Tài; Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.

