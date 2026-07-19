TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 0-0 Argentina chung kết World Cup 2026: Tinh hoa hội tụ
Chủ Nhật, 23:35, 19/07/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.
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Argentina là đội đương kim vô địch thế giới. Hành trình vào đến chung kết World Cup 2026 của họ tuy đầy gian khó, đặc biệt là từ vòng 32 đội, nhưng không vì thế mà đội bóng xứ sở Tango bị đánh giá thấp trong cuộc “so găng” cuối cùng để bước lên đỉnh cao thế giới sắp tới.
Hành trình của ĐT Argentina từ vòng 32 đội lúc thì phải sang đến hiệp phụ, lúc thì thắng ở những phút bù giờ…, nhưng có cảm giác may mắn luôn đứng về phía đội bóng của HLV Lionel Scaloni. Gần như bất kỳ lúc nào nhà đương kim vô địch thế giới cảm thấy bế tắc, bất lực nhất thì lúc đó sẽ lại có một ngôi sao xuất hiện để “độ” cho các chàng trai xứ Tango.
Người hùng của Argentina có thể là Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez… Nhưng trên tất cả vẫn là Lionel Messi. Chủ nhân của 8 danh hiệu Quả Bóng Vàng đang trải qua một trong những giải đấu mà anh tạo được tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến đội bóng. M10 kiến tạo, ghi bàn và kiêm luôn vai trò người truyền cảm hứng…
Dưới sự dẫn đường chỉ lối của Messi, toàn đội Argentina trên dưới một lòng, vì nhau mà chiến đấu để hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tiếc là ở trận chiến cuối cùng, họ lại đụng phải đối thủ quá đáng sợ. Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn so với Argentina.
Từ đầu World Cup 2026 đến giờ, ngoại trừ trận ra quân hòa 0-0 thiếu thuyết phục trước Cape Verde, còn lại Tây Ban Nha thi đấu vô cùng ấn tượng. Họ toàn thắng 6 trận sau đó trong hành trình chinh phục Cúp vàng, trong đó có những chiến thắng oanh liệt 1-0 trước Bồ Đào Nha và mới đây nhất là trận thắng 2-0 trước ứng cử viên vô địch Pháp.
Tây Ban Nha không chỉ có nhân tố con người tốt, đồng đều nhau, mà họ còn thi đấu gắn kết, trong một lối chơi có cấu trúc vô cùng chặt chẽ. Cách đá chủ động giành quyền kiểm soát bóng để không cho đối thủ chơi bóng và dồn ép những kẻ ở bên kia chiến tuyến đến nghẹt thở của Bò tót có cảm giác giống như là bí kíp võ công vô địch thiên hạ.
Tây Ban Nha không chỉ đang là đội ít để thủng lưới nhất tại World Cup 2026 khi mới thua 1 bàn, mà còn là một trong những đội chơi tấn công đáng sợ nhất suốt từ đầu giải đến giờ.
Tây Ban Nha có 2 cầu thủ đang phải tập riêng do bị đau sau trận bán kết gặp ĐT Pháp, đó là tiền đạo Lamine Yamal và hậu vệ Pedro Porro. Tuy nhiên, gần như chắc chắn cả hai đều sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Phía Argentina có duy nhất hậu vệ Leonardo Balerdi không thể ra sân do chấn thương. Nhiều khả năng ra sân trong đội hình xuất phát đá cặp tiền đạo với Lionel Messi ở trận chung kết sẽ là Lautaro Martinez.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 02h00 ngày 20/7 thuộc khuôn khổ trận chung kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.
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Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Oyarzabal.
Argentina (4-1-3-2): E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro.
TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Argentina
La Roja bước vào trận đấu với tham vọng giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, sau khi đã chinh phục châu Âu tại EURO 2024. Trong khi đó, Argentina hướng tới việc bảo vệ ngôi vương, điều mà chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962.
Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay không nằm ở những cá nhân tấn công, mà là hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo. Dưới bàn tay của HLV Luis de la Fuente, La Roja đã xây dựng một tập thể kỷ luật, nơi mọi mắt xích đều vận hành chính xác đến từng chi tiết.
Chuỗi 6 trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chắc chắn của Tây Ban Nha. Ngay cả những hàng công đứng top đầu của bóng đá thế giới như Pháp với những ngôi sao như Mbappe, Dembele, Olise… cũng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ này.
Không chỉ phòng ngự tốt, Tây Ban Nha còn biết cách kết liễu trận đấu bằng những khoảnh khắc chính xác. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal và pha lập công của Pedro Porro ở bán kết cho thấy họ luôn biết cách tận dụng cơ hội đúng lúc.
Ở tuyến giữa, sự kết hợp giữa Rodri và Fabian Ruiz mang lại khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Điều này giúp Tây Ban Nha duy trì nhịp độ ổn định, hạn chế tối đa rủi ro trước những đối thủ chơi phản công nhanh.
Dù Lamine Yamal là cái tên được nhắc đến rất nhiều, nhưng vai trò của cầu thủ 19 tuổi chủ yếu nằm ở việc tạo đột biến hơn là gánh vác toàn bộ hàng công. Chính sự cân bằng giữa các tuyến mới là yếu tố giúp Tây Ban Nha trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Nếu Tây Ban Nha đại diện cho sự kỷ luật, thì Argentina lại là hiện thân của thứ bóng đá cảm hứng và bùng nổ. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không quá chú trọng giữ sạch lưới, nhưng luôn biết cách ghi nhiều bàn hơn đối thủ.
Dẫn dắt lối chơi vẫn là Lionel Messi, người đang tiến gần tới danh hiệu Quả bóng Vàng lẫn Chiếc giày Vàng World Cup 2026. Với khả năng tạo đột biến và tầm ảnh hưởng toàn diện, Messi chính là chìa khóa giúp Argentina lật ngược thế trận trước Anh ở bán kết.
Hỗ trợ cho Messi là những vệ tinh chất lượng như Julian Alvarez và Lautaro Martinez, tạo nên hàng công đa dạng và khó lường. Việc ghi tới 19 bàn thắng từ đầu giải cho thấy Argentina sở hữu sức mạnh tấn công đáng sợ nhất World Cup năm nay.
Tuy nhiên, điểm yếu của La Albiceleste lại nằm ở hàng phòng ngự. Việc không giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp là minh chứng cho sự thiếu chắc chắn, điều có thể bị Tây Ban Nha khai thác nếu duy trì được thế trận kiểm soát.
Dẫu vậy, Argentina luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh nhờ bản lĩnh của nhà vô địch. Những màn lội ngược dòng trước các đối thủ mạnh cho thấy đội bóng Nam Mỹ không chỉ giỏi tấn công mà còn sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể.
VOV.VN - Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam): Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 02h00 ngày 20/7 thuộc khuôn khổ trận chung kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.
VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 02h00 ngày 20/7 thuộc khuôn khổ trận chung kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.
VOV.VN - Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam): Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.
VOV.VN - Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam): Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.