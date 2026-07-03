Trực tiếp Tây Ban Nha 2-0 Áo: Pedro Porro nhân đôi cách biệt

15:48

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức ở vòng 32 đội giữa Tây Ban Nha và Áo sẽ diễn ra lúc 2h ngày 3/7 trên sân vận động SoFi.

Tại vòng bảng, Tây Ban Nha đã bất ngờ hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Trong khi đó, Áo đã thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để đứng nhì bảng J.

Đáng chú ý, Áo suýt nữa đã bị loại khi bị Algeria dẫn trước 3-2 ở phút 90+3. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng của Sasa Kalajdzic đã giúp Áo thoát hiểm và vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Trước trận đấu này, tâm điểm chú ý là khả năng ra sân của Lamine Yamal - ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha gặp vấn đề với chấn thương nhưng đã báo tin vui cho người hâm mộ.

“Tôi đang cảm thấy rất ổn và vô cùng hạnh phúc. Tôi đã trải qua các buổi tập với quyết tâm cao độ cùng sự háo hức hướng tới thời khắc này. Thể lực của tôi hiện đạt khoảng 80 đến 90% và đang tiếp tục tiến triển tốt chứ không hề thuyên giảm. Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu đủ 90 phút” - Lamine Yamal cho hay.

Lamine Yamal cùng hàng tấn công Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ có trận đấu bùng nổ trước Áo, giúp đội nhà có trận thắng knock-out đầu tiên ở World Cup kể từ năm 2010 và khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại giải năm nay.

Theo tính toán của Opta, Tây Ban Nha có khả năng thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức lên tới 70,6%. Khả năng Áo thắng trận trong 90 phút là 12,2%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 17,2%.