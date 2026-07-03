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Trực tiếp Tây Ban Nha 2-0 Áo: Pedro Porro nhân đôi cách biệt

Thứ Sáu, 03:28, 03/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi.

03:34

71': Tây Ban Nha thay người!!! Baena, Olmo rời sân nhường chỗ cho Torres, Merino.

03:28

66': VÀO!!! Tây Ban Nha 2-0 Áo

Pedro Porro đánh đầu tung lưới Áo, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Baena là người kiến tạo với pha tạt bóng như đặt.

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Pedro Porro đánh đầu thành bàn sau quả tạt của Baena. (Ảnh: Reuters)
truc tiep tay ban nha 2-0 Ao pedro porro nhan doi cach biet hinh anh 2
Pedro Porro và các đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt. (Ảnh: Reuters)
03:25

63': Va chạm nảy lửa!!! Thủ môn Simon lao ra ngoài vòng cấm để đánh đầu phá bóng rồi va chạm rất mạnh với Arnautovic.

03:23

61': ÁO SUÝT GỠ HÒA!!! Tiền đạo vừa vào sân thay người là Kalajdzic bật cao đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc.

truc tiep tay ban nha 2-0 Ao pedro porro nhan doi cach biet hinh anh 3
Kalajdzic vượt trội các hậu vệ Tây Ban Nha trong pha không chiến. (Ảnh: Reuters)
03:22

59': Áo tăng cường sức tấn công!!! Cặp tiền đạo Arnautovic, Kalajdzic vào sân thế chỗ Schmid, Gregoritsch.

03:16

54': KHÔNG VÀO!!! Rodri sút xa quyết đoán, bóng đập chân hậu vệ Áo đi sạt cột dọc.

03:14

52': Oyarzabal tiếp tục uy hiếp khung thành!!! Tiền đạo Tây Ban Nha đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống phạt góc.

03:11

49': Dứt điểm!!! Oyarzabal đột phá trung lộ rồi tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Schlager.

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Pha dứt điểm của Oyarzabal. (Ảnh: Reuters)
03:07

46': Áo điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Chukwuemeka, Grillitsch vào thay Schlager, Seiwald.

03:07

Hiệp 2 bắt đầu!!! Áo giao bóng.

02:50

Hiệp 1 kết thúc!!! Tây Ban Nha bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Áo 1-0.

02:48

45'+2: XÀ NGANG TỪ CHỐI TUYỆT PHẨM!!! Cú sút phạt đẹp mắt của Baena khiến khung thành Áo rung chuyền. Sau đó, Yamal đá bồi nhưng không thắng được thủ môn Schlager.

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Xà ngang cứu thua cho Áo trước cú sút phạt của Baena. (Ảnh: Reuters)
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Thủ môn Schlager cản phá cú dứt điểm cận thành của Yamal. (Ảnh: Reuters)
02:43

42': Sai lầm!!! Curbasi phá bóng lỗi giúp Áo có cơ hội áp sát vòng cấm Tây Ban Nha nhưng Rodri kịp lùi về sửa sai cho đồng đội.

02:37

36': VÀO!!! Tây Ban Nha 1-0 Áo

Oyarzabal dứt điểm hiểm hóc sau đường căng ngang từ cánh trái của Cucurella khiến thủ môn Schlager chôn chân đứng nhìn bóng lăn vào lưới.

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Tây Ban Nha xé lưới Áo sau pha phối hợp mẫu mực. (Ảnh: Reuters)
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Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
02:35

35': Áo đáp trả!!! Trung vệ đội trưởng Alaba dâng cao tung cú sút chệch mục tiêu.

02:33

33': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Schlager đổ người cứu thua cho Áo trước cú sút chéo góc của Oyarzabal. Trước đó, Schlager đã cản phá cú đá nửa chuyền nửa sút từ góc hẹp của Yamal.

02:30

30': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Cucurella sút tung lưới Áo trong tình huống phạt góc nhưng trọng tài xác định các cầu thủ Tây Ban Nha đã phạm lỗi khi "quây" thủ môn Schlager.

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Tình huống Tây Ban Nha không được công nhận bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
02:29

28': SUÝT CÓ SIÊU PHẨM!!! Các cầu thủ Tây Ban Nha có một loạt pha biểu diễn kỹ thuật trước khi đưa bóng vào vòng cấm cho Olmo đối mặt thủ môn nhưng hậu vệ Áo kịp lùi về phá bóng.

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Olmo không thể có pha dứt điểm như ý trước sự truy cản quyết liệt của đối phương. (Ảnh: Reuters)
02:22

21': Sân vận động SoFi dậy sóng vì Yamal!!! Các CĐV trên khán đài đồng loạt ồ lên tán thưởng khi ngôi sao của Tây Ban Nha "xâu kim" Laimer một cách điệu nghệ. 

02:18

17': Cơ hội của Áo!!! Tiền đạo Gregoritsch đánh đầu hụt đáng tiếc sau pha treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm.

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Gregoritsch đánh đầu hụt trong gang tấc. (Ảnh: Reuters)
02:11

11': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Lamine Yamal ngã trong vòng cấm Áo nhưng trọng tài lập tức xua tay báo không có pha phạm lỗi.

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Yamal đòi phạt đền bất thành. (Ảnh: Reuters)
02:09

9': VAR can thiệp!!! Trọng tài quyết định cho Áo phát bóng lên thay vì Tây Ban Nha hưởng phạt góc.

02:08

7': Không được!!! Olmo dứt điểm một chạm rất nhanh sau quả tạt từ cánh phải nhưng các hậu vệ Áo kịp ập vào chắn bóng.

02:02

2': Cơ hội đầu tiên!!! Lamine Yamal đoạt bóng và châm ngòi cho đợt phản công của Tây Ban Nha, sau đó chính tiền đạo này là người tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Schlager đã bắt gọn bóng.

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Yamal tung cú sút đầu tiên ở trận này. (Ảnh: Reuters)
02:00

Trận đấu bắt đầu!!! Tây Ban Nha giao bóng

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Màn so tài giữa Tây Ban Nha và Áo bắt đầu. (Ảnh: Reuters)
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Tây Ban Nha sử dụng áo đấu màu đỏ. (Ảnh: Reuters)
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Áo ra sân trong trang phục màu trắng. (Ảnh: Reuters)
01:30
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Các cầu thủ Tây Ban Nha khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Áo khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Khung cảnh bên trong sân vận động SoFi. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Tây Ban Nha trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Áo trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
00:57

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Dự bị: Raya, J Garcia, Pubill, Grimaldo, E Garcia, Llorente, Merino, Fabian Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias.

Áo (4-2-3-1): Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Schmid; Gregoritsch.

Dự bị: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schoepf, Arnatouvic, Kalajdzic, Wimmer.

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Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: FIFA)
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Các cầu thủ Tây Ban Nha tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Alaba và các cầu thủ Áo tới sân. (Ảnh: Reuters)
15:48
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức ở vòng 32 đội giữa Tây Ban Nha và Áo sẽ diễn ra lúc 2h ngày 3/7 trên sân vận động SoFi.

Tại vòng bảng, Tây Ban Nha đã bất ngờ hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Trong khi đó, Áo đã thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để đứng nhì bảng J.

Đáng chú ý, Áo suýt nữa đã bị loại khi bị Algeria dẫn trước 3-2 ở phút 90+3. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng của Sasa Kalajdzic đã giúp Áo thoát hiểm và vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Trước trận đấu này, tâm điểm chú ý là khả năng ra sân của Lamine Yamal - ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha gặp vấn đề với chấn thương nhưng đã báo tin vui cho người hâm mộ. 

“Tôi đang cảm thấy rất ổn và vô cùng hạnh phúc. Tôi đã trải qua các buổi tập với quyết tâm cao độ cùng sự háo hức hướng tới thời khắc này. Thể lực của tôi hiện đạt khoảng 80 đến 90% và đang tiếp tục tiến triển tốt chứ không hề thuyên giảm. Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu đủ 90 phút” - Lamine Yamal cho hay.

Lamine Yamal cùng hàng tấn công Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ có trận đấu bùng nổ trước Áo, giúp đội nhà có trận thắng knock-out đầu tiên ở World Cup kể từ năm 2010 và khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại giải năm nay.

Theo tính toán của Opta, Tây Ban Nha có khả năng thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức lên tới 70,6%. Khả năng Áo thắng trận trong 90 phút là 12,2%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 17,2%.

 

Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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