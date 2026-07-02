Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

Harry Kane là người hùng giúp Anh lội ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Tiền đạo này lập cú đúp vào lưới đại diện châu Phi, qua đó đưa Anh vào vòng 16 đội gặp đồng chủ nhà Mexico.

Cú đúp trước CHDC Congo cũng giúp Harry Kane có 5 pha lập công tại World Cup 2026 và bứt phá mạnh mẽ trên đường đua Vua phá lưới của giải đấu. Hiện tại, Harry Kane đã vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 và chỉ kém 1 bàn so với vị trí dẫn đầu của Kylian Mbappe.

Harry Kane lập cú đúp giúp Anh thắng CHDC Congo 2-1. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 sau loạt trận sáng 2/7

Harry Kane đang có cùng 5 bàn thắng như Erling Haaland của Na Uy nhưng xếp dưới do thi đấu nhiều phút hơn (394 phút so với 309 phút). Theo trang chủ FIFA, khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thứ hạng dựa vào số pha kiến tạo, sau đó là tổng thời gian thi đấu.

Kylian Mbappe hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 với 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Lionel Messi đứng thứ nhì với 6 bàn thắng và chưa có kiến tạo nào ở giải năm nay, nhưng siêu sao người Argentina chưa ra sân thi đấu ở vòng 32 đội và sẽ đối đầu với Cape Verde lúc 5h ngày 4/7.

Những cái tên còn lại trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 gồm: Ousmane Dembele (Pháp), Vinicius (Brazil), Ismaila Sarr (Senegal), Deniz Undav (Đức), Johan Manzambi (Thụy Sĩ) và Julian Quinones (Mexico).