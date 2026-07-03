Trực tiếp Tây Ban Nha 3-0 Áo: Oyarzabal lập cú đúp
VOV.VN - Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi.
Hết giờ!!! Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026.
90'+4: Nỗ lực bất thành!!! Torres cố gắng tung cú sút từ góc hẹp nhưng trái bóng đi chệch khung thành Áo khá xa.
89': VÀO!!! Tây Ban Nha 3-0 Áo
Cucurella tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Áo, Oyarzabal nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Schlager trong pha đối mặt. Như vậy, Cucurella có cú đúp kiến tạo còn Oyarzabal có cú đúp bàn thắng.
84': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Alaba xuất hiện đúng chỗ đúng lúc để từ chối pha dứt điểm cận thành của Yamal. Ngay sau pha bóng này Yamal cũng rời sân nhường chỗ cho Gavi.
79': Đáng tiếc!!! Pha đập nhả ăn ý của các cầu thủ Áo kết thúc bằng việc Chukwuemeka dứt điểm chệch mục tiêu.
77': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Arnautovic ngã trong vòng cấm Tây Ban Nha nhưng trọng tài xác định Curbasi đã tranh chấp hợp lệ.
71': Tây Ban Nha thay người!!! Baena, Olmo rời sân nhường chỗ cho Torres, Merino.
66': VÀO!!! Tây Ban Nha 2-0 Áo
Pedro Porro đánh đầu tung lưới Áo, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Baena là người kiến tạo với pha tạt bóng như đặt.
63': Va chạm nảy lửa!!! Thủ môn Simon lao ra ngoài vòng cấm để đánh đầu phá bóng rồi va chạm rất mạnh với Arnautovic.
61': ÁO SUÝT GỠ HÒA!!! Tiền đạo vừa vào sân thay người là Kalajdzic bật cao đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc.
59': Áo tăng cường sức tấn công!!! Cặp tiền đạo Arnautovic, Kalajdzic vào sân thế chỗ Schmid, Gregoritsch.
54': KHÔNG VÀO!!! Rodri sút xa quyết đoán, bóng đập chân hậu vệ Áo đi sạt cột dọc.
52': Oyarzabal tiếp tục uy hiếp khung thành!!! Tiền đạo Tây Ban Nha đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống phạt góc.
49': Dứt điểm!!! Oyarzabal đột phá trung lộ rồi tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Schlager.
46': Áo điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Chukwuemeka, Grillitsch vào thay Schlager, Seiwald.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Áo giao bóng.
Hiệp 1 kết thúc!!! Tây Ban Nha bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Áo 1-0.
45'+2: XÀ NGANG TỪ CHỐI TUYỆT PHẨM!!! Cú sút phạt đẹp mắt của Baena khiến khung thành Áo rung chuyền. Sau đó, Yamal đá bồi nhưng không thắng được thủ môn Schlager.
42': Sai lầm!!! Curbasi phá bóng lỗi giúp Áo có cơ hội áp sát vòng cấm Tây Ban Nha nhưng Rodri kịp lùi về sửa sai cho đồng đội.
36': VÀO!!! Tây Ban Nha 1-0 Áo
Oyarzabal dứt điểm hiểm hóc sau đường căng ngang từ cánh trái của Cucurella khiến thủ môn Schlager chôn chân đứng nhìn bóng lăn vào lưới.
35': Áo đáp trả!!! Trung vệ đội trưởng Alaba dâng cao tung cú sút chệch mục tiêu.
33': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Schlager đổ người cứu thua cho Áo trước cú sút chéo góc của Oyarzabal. Trước đó, Schlager đã cản phá cú đá nửa chuyền nửa sút từ góc hẹp của Yamal.
30': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Cucurella sút tung lưới Áo trong tình huống phạt góc nhưng trọng tài xác định các cầu thủ Tây Ban Nha đã phạm lỗi khi "quây" thủ môn Schlager.
28': SUÝT CÓ SIÊU PHẨM!!! Các cầu thủ Tây Ban Nha có một loạt pha biểu diễn kỹ thuật trước khi đưa bóng vào vòng cấm cho Olmo đối mặt thủ môn nhưng hậu vệ Áo kịp lùi về phá bóng.
21': Sân vận động SoFi dậy sóng vì Yamal!!! Các CĐV trên khán đài đồng loạt ồ lên tán thưởng khi ngôi sao của Tây Ban Nha "xâu kim" Laimer một cách điệu nghệ.
17': Cơ hội của Áo!!! Tiền đạo Gregoritsch đánh đầu hụt đáng tiếc sau pha treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm.
11': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Lamine Yamal ngã trong vòng cấm Áo nhưng trọng tài lập tức xua tay báo không có pha phạm lỗi.
9': VAR can thiệp!!! Trọng tài quyết định cho Áo phát bóng lên thay vì Tây Ban Nha hưởng phạt góc.
7': Không được!!! Olmo dứt điểm một chạm rất nhanh sau quả tạt từ cánh phải nhưng các hậu vệ Áo kịp ập vào chắn bóng.
2': Cơ hội đầu tiên!!! Lamine Yamal đoạt bóng và châm ngòi cho đợt phản công của Tây Ban Nha, sau đó chính tiền đạo này là người tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Schlager đã bắt gọn bóng.
Trận đấu bắt đầu!!! Tây Ban Nha giao bóng
Đội hình xuất phát:
Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.
Dự bị: Raya, J Garcia, Pubill, Grimaldo, E Garcia, Llorente, Merino, Fabian Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias.
Áo (4-2-3-1): Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Schmid; Gregoritsch.
Dự bị: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Mwene, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schoepf, Arnatouvic, Kalajdzic, Wimmer.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức ở vòng 32 đội giữa Tây Ban Nha và Áo sẽ diễn ra lúc 2h ngày 3/7 trên sân vận động SoFi.
Tại vòng bảng, Tây Ban Nha đã bất ngờ hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Trong khi đó, Áo đã thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để đứng nhì bảng J.
Đáng chú ý, Áo suýt nữa đã bị loại khi bị Algeria dẫn trước 3-2 ở phút 90+3. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng của Sasa Kalajdzic đã giúp Áo thoát hiểm và vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
Trước trận đấu này, tâm điểm chú ý là khả năng ra sân của Lamine Yamal - ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha gặp vấn đề với chấn thương nhưng đã báo tin vui cho người hâm mộ.
“Tôi đang cảm thấy rất ổn và vô cùng hạnh phúc. Tôi đã trải qua các buổi tập với quyết tâm cao độ cùng sự háo hức hướng tới thời khắc này. Thể lực của tôi hiện đạt khoảng 80 đến 90% và đang tiếp tục tiến triển tốt chứ không hề thuyên giảm. Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu đủ 90 phút” - Lamine Yamal cho hay.
Lamine Yamal cùng hàng tấn công Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ có trận đấu bùng nổ trước Áo, giúp đội nhà có trận thắng knock-out đầu tiên ở World Cup kể từ năm 2010 và khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại giải năm nay.
Theo tính toán của Opta, Tây Ban Nha có khả năng thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức lên tới 70,6%. Khả năng Áo thắng trận trong 90 phút là 12,2%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 17,2%.
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