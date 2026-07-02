English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026: Ứng viên vô địch ra oai?

Thứ Năm, 16:30, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi.

15:48
truc tiep tay ban nha vs Ao vong 32 doi world cup 2026 Ung vien vo dich ra oai hinh anh 2

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức ở vòng 32 đội giữa Tây Ban Nha và Áo sẽ diễn ra lúc 2h ngày 3/7 trên sân vận động SoFi.

Tại vòng bảng, Tây Ban Nha đã bất ngờ hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Trong khi đó, Áo đã thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để đứng nhì bảng J.

Đáng chú ý, Áo suýt nữa đã bị loại khi bị Algeria dẫn trước 3-2 ở phút 90+3. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng của Sasa Kalajdzic đã giúp Áo thoát hiểm và vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Trước trận đấu này, tâm điểm chú ý là khả năng ra sân của Lamine Yamal - ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha gặp vấn đề với chấn thương nhưng đã báo tin vui cho người hâm mộ. 

“Tôi đang cảm thấy rất ổn và vô cùng hạnh phúc. Tôi đã trải qua các buổi tập với quyết tâm cao độ cùng sự háo hức hướng tới thời khắc này. Thể lực của tôi hiện đạt khoảng 80 đến 90% và đang tiếp tục tiến triển tốt chứ không hề thuyên giảm. Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu đủ 90 phút” - Lamine Yamal cho hay.

Lamine Yamal cùng hàng tấn công Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ có trận đấu bùng nổ trước Áo, giúp đội nhà có trận thắng knock-out đầu tiên ở World Cup kể từ năm 2010 và khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại giải năm nay.

Theo tính toán của Opta, Tây Ban Nha có khả năng thắng trận trong thời gian thi đấu chính thức lên tới 70,6%. Khả năng Áo thắng trận trong 90 phút là 12,2%. Khả năng đôi bên kéo nhau vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 17,2%.

 

Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Harry Kane bứt phá mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp Anh thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Harry Kane bứt phá mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp Anh thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội.

Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026
Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 5 cặp đấu sẽ diễn ra tại vòng 16 đội sau khi kết thúc loạt trận sáng 2/7.

Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 5 cặp đấu sẽ diễn ra tại vòng 16 đội sau khi kết thúc loạt trận sáng 2/7.

Nhận định Bồ Đào Nha - Croatia: Ronaldo đối đầu Modric
Nhận định Bồ Đào Nha - Croatia: Ronaldo đối đầu Modric

VOV.VN - Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026, nơi hai siêu sao Ronaldo và Luka Modric tranh tài.

Nhận định Bồ Đào Nha - Croatia: Ronaldo đối đầu Modric

Nhận định Bồ Đào Nha - Croatia: Ronaldo đối đầu Modric

VOV.VN - Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026, nơi hai siêu sao Ronaldo và Luka Modric tranh tài.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Algeria World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Algeria World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Algeria thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 10h00 ngày 3/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Algeria World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Algeria World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Algeria thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 10h00 ngày 3/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Áo World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Áo World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Áo thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 3/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Áo World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Áo World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Tây Ban Nha vs Áo thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 3/7.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế