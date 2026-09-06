Trực tiếp Thanh Hóa 1-0 Đà Nẵng vòng 1 V-League 2026/2027

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Sau 2 mùa giải phải chật vật để trụ hạng, Đà Nẵng quyết tâm thể hiện bộ mặt khác ở V-League 2026/27. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Đức Tuấn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nhân sự và chuyên môn trong thời gian qua.

Ngoài việc giữ được bộ khung trụ cột quen thuộc, Đà Nẵng cũng tăng cường thêm chiều sâu đội hình với sự xuất hiện của các tân binh như Huy Toàn, Sỹ Huy, Võ Hữu Việt Hoàng. Về ngoại binh, đội đã ký hợp đồng với 4 cầu thủ gồm: Matias Fracchia Moreira, Ivan Saponjic, Joel Lopez và Yvo Calleros.

Đà Nẵng cũng có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần, với một loạt trận giao hữu chất lượng tại miền Bắc. Thông qua các trận đấu tập bổ ích vừa qua, Đà Nẵng đã kiểm nghiệm được đội hình, lối chơi, sẵn sàng hướng tới mùa giải mới.

Ở bên kia chiến tuyến, chủ nhà Thanh Hóa bước vào mùa giải mới với nhiều biến động. Họ là đội có sự chuẩn bị âm thầm nhất V-League. Thanh Hóa mới chỉ có nhà tài trợ tiếp quản đội bóng cách đây chưa lâu. Do mới gỡ được lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA nên Thanh Hóa không có nhiều sự bổ sung đáng chú ý về chất lượng. Thậm chí, họ còn nhìn một số trụ cột như Xuân Hoàng, Ngọc Tân rời đi. Do tài chính không phải dư dả, quỹ thời gian eo hẹp, Thanh Hóa chủ yếu sử dụng nguồn cầu thủ “cây nhà, lá vườn” và chiêu mộ một số cầu thủ không được trọng dụng ở các đội bóng khác.

Mục tiêu của Thanh Hóa đơn giản chỉ là trụ hạng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, họ phải chắt chiu từng điểm số.