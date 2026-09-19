Trực tiếp Thanh Hóa vs CLB TP.HCM vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027

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Hôm nay (19/9), vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027 sẽ có 3 trận đấu được tổ chức gồm: Thanh Hóa - CLB TP.HCM, Khánh Hòa - Đại Học Văn Hiến và Long An - Bắc Ninh FC.

Vào lúc 17h, Thanh Hóa sẽ gặp CLB TP.HCM. Với tâm lý tốt sau những trận ra quân khá hay ở V-League, CLB Thanh Hóa được đánh giá cao hơn nhiều so với một CLB TP.HCM chưa thật sự bắt nhịp được với giải hạng Nhất sau khi xuống hạng từ V-League mùa trước. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 17h trên sân Thanh Hóa.

Cũng vào lúc 17h, Khánh Hòa sẽ đón tiếp Đại học Văn Hiến. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Khánh Hòa chưa chắc đã là đội chiếm được thế áp đảo trong trận này khi Đại học Văn Hiến có lực lượng tốt và cũng mới cầm hòa CLB TP.HCM 0-0 ngày mở màn giải hạng Nhất.

Trước đó 1 giờ đồng hồ sẽ là trận đấu trên sân Long An giữa đội chủ nhà và Bắc Ninh FC. Long An bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở trận này khi Bắc Ninh đang có sự hưng phấn cao độ từ những trận đấu thăng hoa ở 2 vòng đã qua của V-League.