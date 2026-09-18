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Bóng đá Việt Nam có thêm 2 cầu thủ mới nhập tịch thành công

Thứ Sáu, 18:47, 18/09/2026
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VOV.VN - Chiều 18/9, Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng chính thức nhận Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam. Cột mốc này mở ra chương mới trong sự nghiệp của hai cầu thủ đang khoác áo CLB Bóng đá Công an TP.HCM.

Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng chính thức có quốc tịch Việt Nam

Trong ngày nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam, Olaha Mạnh Đức bày tỏ niềm hạnh phúc khi ước mơ trở thành công dân Việt Nam trở thành hiện thực: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì ước mơ đã trở thành sự thật. Tôi rất vinh dự khi có được quốc tịch Việt Nam”.

Tiền đạo này cho biết anh sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để sẵn sàng cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia nếu được trao cơ hội. Olaha thừa nhận anh vẫn mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam, dù hiện chưa có tên trong danh sách triệu tập.

“Có chứ, tôi tin rằng mình vẫn còn nhiều điều có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại tôi không nằm trong danh sách của HLV, nhưng tôi tin rằng điều quan trọng là tiếp tục chăm chỉ và hy vọng sẽ nhận được lời gọi”, Olaha nói.

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Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng chính thức nhận Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Cầu thủ này cũng tiết lộ anh chọn tên “Mạnh Đức” từ hai người bạn là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức. Về chuyên môn, Olaha khẳng định sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào trên hàng công theo yêu cầu của HLV.

Khép lại phần chia sẻ, Olaha nói bằng tiếng Việt: “Tôi yêu Việt Nam.”

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng cũng không giấu được niềm xúc động khi chính thức có quốc tịch Việt Nam: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được trao quốc tịch Việt Nam. Tôi không biết cảm ơn làm sao cho đủ tới tất cả những người đã đồng hành và giúp đỡ tôi đạt được cột mốc này”.

Cầu thủ này nhấn mạnh tình cảm dành cho Việt Nam và đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực vì gia đình, CLB và người hâm mộ: “Dòng máu Việt Nam luôn chảy trong tôi. Tất nhiên, tôi muốn làm cho gia đình tự hào, nỗ lực vì bản thân, CLB và toàn thể CĐV Việt Nam”.

bong da viet nam co them 2 cau thu moi nhap tich thanh cong hinh anh 2
Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng có cơ hội cống hiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau khi nhập tịch thành công.

Williams Minh Hoàng cũng hướng tới cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam và xem FIFA ASEAN Cup sắp tới là trải nghiệm quan trọng trong quá trình trưởng thành.

“Tôi vẫn còn trẻ nên còn nhiều điều có thể xảy ra. Đối với tôi, quan trọng là tích lũy kinh nghiệm. Kỳ FIFA ASEAN Cup sắp tới sẽ là một trải nghiệm lớn và bài học tuyệt vời cho tôi”, anh chia sẻ.

Việc chính thức trở thành công dân Việt Nam giúp Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng có thêm cơ hội hướng tới những mục tiêu mới trong sự nghiệp, trước mắt là tiếp tục khẳng định bản thân tại CLB Công an TP.HCM và chờ đợi cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

PV/VOV.VN
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