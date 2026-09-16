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Trực tiếp Thể Công Viettel vs Melbourne Victory Cúp C2 châu Á 2026/2027

Thứ Tư, 12:30, 16/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs Melbourne Victory Cúp C2 châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9/2026 trên sân Hàng Đẫy.

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Melbourne Victory Cúp C2 châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9/2026 trên sân Hàng Đẫy. 

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Hôm nay 16/9, đại diện bóng đá Việt Nam là CLB Thể Công Viettel sẽ có màn so tài Melbourne Victory (Australia) ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

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Hậu vệ Phan Tuấn Tài và HLV Velizar Popov trong cuộc họp báo trước trận Thể Công Viettel gặp Melbourne Victory. (Ảnh: CLB). 

Đây là màn so tài được người hâm mộ Việt Nam chú ý khi trước giải, trong đội hình của Melbourne Victory có sự hiện diện của ngôi sao Juan Mata, cựu danh thủ MU. Tuy nhiên, viễn cảnh Thể Công Viettel chạm trán cựu cầu thủ MU và ĐT Tây Ban Nha ngay tại Hà Nội đã không xảy ra.

Trước ngày sang Melbourne Victory Việt Nam, đội bóng này và Juan Mata đã quyết định dừng hợp tác do cầu thủ người Tây Ban Nha hy vọng có thể trở lại thi đấu ở châu Âu.

Dù không còn Mata, Melbourne Victory vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel. Đại diện A-League sở hữu một số gương mặt đã khoác áo các đội tuyển trẻ Australia cùng các ngoại binh được đánh giá cao đến từ Brazil, xứ Wales hay Đức.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Velizar Popov tiết lộ Thể Công Viettel hiện đang mất gần nửa đội hình vì chấn thương.

Cụ thể, đại diện V-League đang không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Khuất Văn Khang, Lucas Alves, Wesley Nata, Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân.

Tuy nhiên, HLV Velizar Popov nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của đội nhà: "Trách nhiệm luôn rất lớn bởi bạn không chỉ đại diện cho CLB mà còn đại diện cho cả đất nước. Dù đang đối mặt với bài toán chấn thương của nhiều trụ cột, nhưng tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng".

"Thể Công Viettel cũng không có kết quả bốc thăm may mắn vì chúng tôi phải gặp những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống. Thế nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - HLV Velizar Popov nói thêm.

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truc tiep the cong viettel vs melbourne victory cup c2 chau A 2026 2027 hinh anh 4
Trần Tiến/VOV.VN
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