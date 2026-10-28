Trực tiếp U15 Việt Nam 0-0 U15 Nicaragua tại U15 World Cup 2026

17:04

Vào lúc 22h30 tối nay, U15 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo ở U15 World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U15 Nicaragua.

Hình ảnh trận đấu U15 Việt Nam vs U15 Iran ở vòng bảng giải U15 World Cup. (Nguồn: AFFA).

Trước đó, trong chiều 28/10. U15 Việt Nam thua đáng tiếc ở loạt luân lưu trước U15 Rwanda với tỷ số 2-4 sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức.

Đây là trận đấu mà U15 Việt Nam đã thi đấu áp đảo, dẫn trước đối thủ 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Xuân Vinh và một tình huống cầu thủ Rwanda đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên, 2 bàn thua trong 2 phút 36 và 37 đã khiến U15 Việt Nam đánh mất lợi thế và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.

Ở loạt thi đấu luân lưu, U15 Việt Nam có đến hai cầu thủ đá hỏng là Tài Lộc và Khắc Hiếu. Điều đó khiến một pha cản phá thành công của thủ môn Trung Đạt cũng không thể giúp U15 Việt Nam có thắng lợi. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua Rwanda 2-4 trong loạt luân lưu.

Trong khi đó, U15 Rwanda đã để thua U15 Scotland 2-4 trong chiều 28/10. Đại diện Trung Mỹ ở vòng bảng đã từng để lại dấu ấn với trận hòa 3-3 trước CH Ireland nên hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức thú vị cho U15 Việt Nam. Đội thắng trong trận đấu này sẽ lọt vào nhóm tranh hạng 81-88 trong khi đội thua sẽ xuống nhóm tranh hạng 89-96.