Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026

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Theo lịch thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10, U15 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U15 Hungary lúc 14h30 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận tranh hạng 81-82, đồng thời là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khép lại hành trình tại Azerbaijan bằng một chiến thắng.

U15 Việt Nam gặp U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 vào lúc 14h30 hôm nay 30/10.

Trước đó, U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2. Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã khởi đầu tốt, tạo ra nhiều cơ hội và dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, Azerbaijan đã kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Kể từ đó, đội chủ nhà tạo ra áp lực rất lớn khiến hàng thủ U15 Việt Nam vất vả chống đỡ. Đội bạn có thêm một bàn thắng nữa ở giữa hiệp 2 sau cú sút của Alizada và điều đó khiến những phút cuối diễn ra rất hấp dẫn.

Sau khi thủ môn Nhật Minh liên tiếp cản phá ba cơ hội của Azerbaijan, U15 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng trước Azerbaijan nối dài chuỗi ba trận thắng liên tiếp của U15 Việt Nam tại giai đoạn phân hạng, sau khi lần lượt vượt qua Nicaragua 5-3 và Cuba 2-1. Phong độ tấn công tích cực là cơ sở để các cầu thủ trẻ hướng tới kết quả tốt trước Hungary.

Đối thủ của U15 Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng sau khi hòa Afghanistan 2-2 và thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Vì vậy, đội tuyển cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng hiệu quả các cơ hội ghi bàn.