Trực tiếp U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Australia: Trận đấu tranh vé dự World Cup

10:30

U17 nữ Australia là đối thủ của U17 nữ Việt Nam trong trận tứ kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia lúc 14h hôm nay 11/5. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Xét về thực lực, U17 nữ Australia được đánh giá cao hơn U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì U17 nữ Australia thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa Lebanon 1-1, cơ hội chiến thắng cho U17 nữ Việt Nam không phải là không có. Nếu so với những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên thì Australia chính là đối thủ "mềm nhất" có thể của thầy trò HLV Masahiko Okiyama.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi cho biết đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết: “Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây. Sân vận động ở đây rất đẹp và chất lượng, tuy nhiên mặt cỏ hơi dày nên toàn đội cũng cần thích nghi thêm”.

Trong khi đó, thủ môn Trần Thị Cẩm My cho biết: "Lần đầu dự một giải quốc tế, U17 nữ Việt Nam đã học tập được rất nhiều sau vòng đấu bảng và đã thi đấu tốt để vào tứ kết. U17 nữ Australia là đội bóng mạnh, có lợi thế thể hình nhưng U17 nữ Việt Nam tự tin có thể cạnh tranh được, nhằm hướng tới chiến thắng. Mục tiêu trước mắt là hạn chế những pha tấn công của đối thủ".