Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường

Ngày 15/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã diễn ra những trận đấu đầu tiên. Tại bảng C, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1. Tại bảng D, U23 Hàn Quốc thắng U23 Qatar 4-1.

Với kết quả này, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm còn U23 Philippines hiện đứng cuối bảng. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, 1 bàn thắng, 1 bàn thua và 2 thẻ vàng.

U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân tại bảng C. (Ảnh: VFF)

Cập nhật bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau loạt trận ngày 15/9. (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh đáng nể và U23 Philippines gây thất vọng, cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng C hứa hẹn sẽ rất gay cấn và ẩn chứa nhiều biến số khó lường khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1.

Ở lượt trận kế tiếp của bảng C vào ngày 18/9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines còn U23 Kuwait đối đầu với U23 Uzbekistan. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2026 chỉ có 3 đội góp mặt và có thể xác định luôn 2 tấm vé đi tiếp sau lượt trận thứ hai nếu như U23 Saudi Arabia thắng U23 Qatar. Theo kịch bản này, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ phân định ngôi nhất - nhì bảng ở lượt trận cuối.

Hôm nay 16/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra các trận đấu tại 2 bảng đấu còn lại. Ở bảng A, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Kyrgyzstan còn chủ nhà U23 Nhật Bản chạm trán U23 Hong Kong Trung Quốc. Ở bảng B, U23 UAE đối đầu U23 Iran và U23 Trung Quốc so tài U23 Triều Tiên.