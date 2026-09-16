English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường

Thứ Tư, 06:00, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất, U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường trong cuộc đua vào tứ kết khi hòa U23 Kuwait 1-1.

Ngày 15/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã diễn ra những trận đấu đầu tiên. Tại bảng C, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1. Tại bảng D, U23 Hàn Quốc thắng U23 Qatar 4-1.

Với kết quả này, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm còn U23 Philippines hiện đứng cuối bảng. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, 1 bàn thắng, 1 bàn thua và 2 thẻ vàng.

bang xep hang bong da nam asiad 2026 moi nhat u23 viet nam gap tinh the kho luong hinh anh 1
U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân tại bảng C. (Ảnh: VFF)
bang xep hang bong da nam asiad 2026 moi nhat u23 viet nam gap tinh the kho luong hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau loạt trận ngày 15/9. (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh đáng nể và U23 Philippines gây thất vọng, cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng C hứa hẹn sẽ rất gay cấn và ẩn chứa nhiều biến số khó lường khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1.

Ở lượt trận kế tiếp của bảng C vào ngày 18/9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines còn U23 Kuwait đối đầu với U23 Uzbekistan. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2026 chỉ có 3 đội góp mặt và có thể xác định luôn 2 tấm vé đi tiếp sau lượt trận thứ hai nếu như U23 Saudi Arabia thắng U23 Qatar. Theo kịch bản này, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ phân định ngôi nhất - nhì bảng ở lượt trận cuối.

Hôm nay 16/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra các trận đấu tại 2 bảng đấu còn lại. Ở bảng A, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Kyrgyzstan còn chủ nhà U23 Nhật Bản chạm trán U23 Hong Kong Trung Quốc. Ở bảng B, U23 UAE đối đầu U23 Iran và U23 Trung Quốc so tài U23 Triều Tiên.

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait?
HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait?

VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam chỉ có kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait và cho rằng toàn đội cần giữ sự tập trung cho mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait?

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait?

VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam chỉ có kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait và cho rằng toàn đội cần giữ sự tập trung cho mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026.

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20
Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân.

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân.

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026
Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Dự đoán đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Dự đoán đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026
Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

VOV.VN - Hàng loạt cầu thủ nổi bật như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang hay Viktor Lê không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

VOV.VN - Hàng loạt cầu thủ nổi bật như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang hay Viktor Lê không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với các đối thủ U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với các đối thủ U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế