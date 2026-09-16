Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận

Lịch bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan đấu Kyrgyzstan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ được chứng kiến những trận đấu tiếp theo của môn bóng đá nam, nơi mà U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan hay U23 Trung Quốc ra trận.

Đội chủ nhà U23 Nhật Bản sẽ đối đầu với U23 Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 17h30. Đây là trận đấu mà U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng khả năng, nước chủ nhà ASIAD 2026 sẽ giành 3 điểm.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16-9.

Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng A môn bóng đá nam là cuộc so tài của U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 14h. Cuộc so tài được dự đoán căng thẳng, kịch tính, khi hai đội được đánh giá cân sức cân tài.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên. Ở bảng đấu tử thần, nơi có sự hiện diện của cả U23 Iran và U23 UAE thì một chiến thắng trong trận ra quân có ý nghĩa quan trọng trong việc giành vé đi tiếp.