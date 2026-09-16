English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận

Thứ Tư, 05:15, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan so tài với U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân tại bảng A.

Lịch bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan đấu Kyrgyzstan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ được chứng kiến những trận đấu tiếp theo của môn bóng đá nam, nơi mà U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan hay U23 Trung Quốc ra trận.

Đội chủ nhà U23 Nhật Bản sẽ đối đầu với U23 Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 17h30. Đây là trận đấu mà U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng khả năng, nước chủ nhà ASIAD 2026 sẽ giành 3 điểm.

lich thi dau bong da asiad 2026 hom nay 16 9 u23 thai lan ra tran hinh anh 1
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16-9.

Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng A môn bóng đá nam là cuộc so tài của U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 14h. Cuộc so tài được dự đoán căng thẳng, kịch tính, khi hai đội được đánh giá cân sức cân tài.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên. Ở bảng đấu tử thần, nơi có sự hiện diện của cả U23 Iran và U23 UAE thì một chiến thắng trong trận ra quân có ý nghĩa quan trọng trong việc giành vé đi tiếp.

Yến Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20
Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân.

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân.

U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam
U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Kuwait tổn thất lực lượng trước trận gặp U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 khi 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaji, Ali Hassan và Nasser Khader bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.

U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Kuwait tổn thất lực lượng trước trận gặp U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 khi 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaji, Ali Hassan và Nasser Khader bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ở đâu?
Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trong khuôn khổ bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 lúc 17h00 ngày 15/9 ở đâu?

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ở đâu?

Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ở đâu?

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trong khuôn khổ bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 lúc 17h00 ngày 15/9 ở đâu?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9, tâm điểm là trận ra quân của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9, tâm điểm là trận ra quân của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế