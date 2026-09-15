Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Kuwait bóng đá nam ASIAD 2026: Thế trận vượt trội

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U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato.

U23 Kuwait (áo xanh) hòa U23 Myanmar 0-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC).

Trong quá khứ, bóng đá Kuwait từng gặt hái những thành tích đáng nể ở cấp độ U23 với 2 lần tham dự Olympic năm 1992 và 2000. Đội U23 Kuwait cũng từng vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD vào năm 2002 và 2010.

Tuy nhiên, bóng đá Kuwait không còn tạo ra những thành tích ấn tượng ở cấp độ U23 trong thời gian gần đây. Đội bóng Trung Đông liên tiếp không tham dự ASIAD năm 2018 và 2021, cũng như chỉ có 3 lần lọt vào VCK U23 châu Á nhưng đều không thể vượt qua vòng bảng vào các năm 2013, 2022 và 2024.

Đội U23 Kuwait hiện tại đã không thể vượt qua vòng U23 châu Á 2026 sau khi hòa U23 Myanmar 0-0, thắng U23 Afghanistan 1-0 và thua U23 Nhật Bản 1-6 hồi tháng 9/2025. Theo thống kê, trận thua U23 Nhật Bản cũng là trận đấu quốc tế chính thức gần nhất của U23 Kuwait.

Đấu trường U23 châu Á cũng là điểm tựa để U23 Việt Nam tự tin trước U23 Kuwait. Bởi lẽ, U23 Việt Nam hiện tại đã giành hạng ba U23 châu Á 2026 trong khi đối thủ không thể vượt qua vòng loại. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam từng thắng U23 Kuwait 3-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2024.

Dẫu vậy, U23 Kuwait có sự tăng cường của 3 cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 2026 gồm tiền đạo Al-Mubailish, tiền vệ Al-Salama và cầu thủ đa năng Al-Asaimi. Ngoài ra, U23 Kuwait đã sang Nhật Bản từ hôm 9/9 và có gần 1 tuần để chuẩn bị cho trận ra quân.

Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ vừa hội quân hôm 12/9 và lên đường sang Nhật Bản hôm 13/9. U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 2026 nhằm tạo cơ hội ra sân thi đấu cho các gương mặt trẻ.

U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với bộ khung gồm nhiều cầu thủ từng giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Phạm Lý Đức, đôi cánh Phạm Minh Phúc – Nguyễn Phi Hoàng, các tiền vệ Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Xuân Bắc cùng những chân sút Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Quốc Việt.

Tuy nhiên, đội hình U23 Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột như Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Văn Trường hay Viktor Lê vì chấn thương. Trong khi đó, thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dự kiến sẽ cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik cũng không cầm quân tại ASIAD 2026 do bận dẫn dắt ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trợ lý Đinh Hồng Vinh là người dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu lần này.

Sự kết hợp giữa dàn cầu thủ quen thuộc của U23 Việt Nam với những nhân tố mới như Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Hoàng Khanh hay Đặng Tuấn Phong vẫn là ẩn số trước trận gặp U23 Kuwait, trong bối cảnh thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam sẽ tính toán giải quyết từng trận đấu để thực hiện mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026: “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”.

Trong bối cảnh chuẩn bị gấp gáp, việc chạm trán đối thủ vừa tầm như U23 Kuwait là cơ hội để U23 Việt Nam ráp đội hình, hình thành sự gắn kết trong lối chơi và nâng cao sự tự tin trên hành trình tại ASIAD 2026.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước U23 Kuwait có thể coi là nhiệm vụ bắt buộc để U23 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu vào tứ kết. Trận đấu này là bản lề để U23 Việt Nam có vị thế thuận lợi và rộng đường toan tính cho trận gặp U23 Philippines ngày 18/9 và U23 Uzbekistan ngày 22/9.