Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9, trận đấu được người hâm mộ nước nhà chờ đợi sẽ là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait. Đây là trận đấu mở màn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại ASIAD 20.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 2026. (Ảnh: VFF).

Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17h trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản). Xét về thực lực, U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị gấp gáp của U23 Việt Nam khiến trận đấu sẽ trở nên rất khó lường, nhất là khi U23 Kuwait đã chuẩn bị rất kỹ và sang Nhật Bản sớm từ ngày 9/9.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9, trận đấu khai màn của CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 cũng nhận được sự chú ý. Thầy trò HLV Polking sẽ chạm trán Gamba Osaka trên sân khách trong trận đấu diễn ra lúc 17h.

Trước trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng CLB CAHN sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi trình độ đôi bên chênh lệch. Tuy nhiên, nhìn vào phong độ của đôi bên thời gian gần đây, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể nghĩ về kết quả tích cực.

CLB CAHN đã toàn thắng 4 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa trên tất cả các đấu trường, thậm chí còn chưa để thủng lưới bàn nào. Lực lượng ngoại binh cũng được đội ĐKVĐ V-League xoay tua rất hợp lý.

Trong khi đó, sau 9 trận chính thức đã ra sân kể từ đầu mùa, Gamba Osaka chỉ thắng được 3 trận, còn lại là 3 trận hòa và 3 trận thua. Trong 4 trận gần nhất, Gamba Osaka cũng không thắng được trận nào và có đến 3 trận không thể ghi bàn.