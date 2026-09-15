Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait ở đâu?

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trong khuôn khổ vòng bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 15/9. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 để phục vụ người hâm mộ. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này.

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Đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 có nòng cốt là những cầu thủ đã giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026 kết hợp cùng một số cầu thủ U21. (Ảnh: Hoài Thương)

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Kuwait vào ngày 15/9, U23 Philippines vào ngày 18/9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22/9. Mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là giành quyền vào tứ kết.

Trước trận ra quân gặp U23 Kuwait, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”.

Xét về thực lực, U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn U23 Kuwait. Tuy nhiên, sự chuẩn bị gấp gáp của U23 Việt Nam khiến trận đấu sẽ trở nên rất khó lường, nhất là khi U23 Kuwait đã chuẩn bị rất kỹ và sang Nhật Bản sớm từ ngày 9/9.