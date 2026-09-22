Trung vệ Đồng Nai FC lĩnh án phạt cực nặng vì hành vi phi thể thao với Đình Bắc

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Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 78 trong trận đấu giữa Đồng Nai FC và CLB CAHN tại vòng 3 V-League 2026/27, khi Huỳnh Tấn Sinh có pha tranh chấp với Đình Bắc ở khu vực giữa sân. Trung vệ của Đồng Nai FC liên tiếp thực hiện các pha vào bóng từ phía sau, khiến tiền đạo bên phía CLB CAHN mất thăng bằng và ngã xuống sân.

Dù tình huống được đánh giá khá nghiêm trọng, trọng tài FIFA Lê Vũ Linh khi đó chỉ rút thẻ vàng dành cho Tấn Sinh. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại băng hình, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt bổ sung đối với cầu thủ này.

Theo quyết định được công bố, Huỳnh Tấn Sinh bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận tiếp theo tại các giải đấu do VFF tổ chức. Ban Kỷ luật xác định đây là hành vi phi thể thao, cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Trung vệ Huỳnh Tân Sinh nhận án phạt nặng từ Ban Kỷ luật VFF và Đồng Nai FC. (Ảnh: Đồng Nai FC)

Bên cạnh đó, nội bộ CLB Đồng Nai FC cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật với các cầu thủ liên quan. Theo đó, Đồng Nai FC quyết định phạt nội bộ Lê Văn Sơn và Huỳnh Tấn Sinh mỗi người 20 triệu đồng, trong đó Tấn Sinh còn bị treo giò nội bộ thêm 1 trận. Lê Văn Sơn bị xử lý do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 16 sau tình huống giật chỏ với Đình Bắc.

Được biết, ban lãnh đạo Đồng Nai FC đã làm việc trực tiếp với toàn đội quán triệt về kỷ luật và tinh thần thi đấu. Đồng Nai FC nhấn mạnh yêu cầu các cầu thủ cần kiểm soát cảm xúc, tránh những phản ứng cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Đồng thời, Tấn Sinh và Lê Văn Sơn cũng đã chủ động nhận lỗi trước ban huấn luyện và đồng đội, cam kết rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đồng Nai FC cũng gửi lời xin lỗi tới Đình Bắc và CLB CAHN, đồng thời yêu cầu toàn đội đề cao tinh thần fair-play và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.