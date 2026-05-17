Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr

Rạng sáng 17/5, Al Nassr để thua Gamba Osaka 0-1 ở trận chung kết Cúp C2 châu Á 2025/2026. Đây là trận đấu Al Nassr để thủng lưới ngay từ những phút đầu và sau đó rất nỗ lực để tìm bàn thắng nhưng không thành công và đành chấp nhận thất bại.

Với trận thua này, Al Nassr chưa có được danh hiệu mùa này và thậm chí đội bóng của Ronaldo còn nguy cơ để Al Hilal vượt mặt ở giải VĐQG Saudi Arabia.

Trong trận đấu vòng 33 giải VĐQG Saudi Arabia, Al Hilal đã giành chiến thắng 2-0 trước NEOM để có được 81 điểm sau 33 trận, chỉ còn kém Al Nassr 2 điểm.

Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc, việc Al Nassr có được chức vô địch nào ở mùa giải năm nay hay không sẽ phụ thuộc vào vòng đấu cuối cùng diễn ra ngày 22/5.

Khi đó, Al Nassr chỉ có thắng Damac mới có thể tự quyết chức vô địch. Nếu không thắng, họ sẽ đánh rơi ngôi đầu cùng chức vô địch vào tay Al Hilal nếu Al Hilal thắng Al Fayha.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo mới chỉ giành được 1 danh hiệu cúp các CLB khu vực Arab nhưng giải đấu này không được FIFA công nhận là giải đấu chính thức.