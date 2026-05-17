Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr

Chủ Nhật, 12:30, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr khi đội bóng này thất bại ở chung kết Cúp C2 châu Á và vẫn còn nguy cơ để Al Hilal vượt mặt ở giải VĐQG Saudi Arabia.

Rạng sáng 17/5, Al Nassr để thua Gamba Osaka 0-1 ở trận chung kết Cúp C2 châu Á 2025/2026. Đây là trận đấu Al Nassr để thủng lưới ngay từ những phút đầu và sau đó rất nỗ lực để tìm bàn thắng nhưng không thành công và đành chấp nhận thất bại. 

Ảnh: Reuters. 

Với trận thua này, Al Nassr chưa có được danh hiệu mùa này và thậm chí đội bóng của Ronaldo còn nguy cơ để Al Hilal vượt mặt ở giải VĐQG Saudi Arabia. 

Trong trận đấu vòng 33 giải VĐQG Saudi Arabia, Al Hilal đã giành chiến thắng 2-0 trước NEOM để có được 81 điểm sau 33 trận, chỉ còn kém Al Nassr 2 điểm. 

Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc, việc Al Nassr có được chức vô địch nào ở mùa giải năm nay hay không sẽ phụ thuộc vào vòng đấu cuối cùng diễn ra ngày 22/5. 

Khi đó, Al Nassr chỉ có thắng Damac mới có thể tự quyết chức vô địch. Nếu không thắng, họ sẽ đánh rơi ngôi đầu cùng chức vô địch vào tay Al Hilal nếu Al Hilal thắng Al Fayha. 

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo mới chỉ giành được 1 danh hiệu cúp các CLB khu vực Arab nhưng giải đấu này không được FIFA công nhận là giải đấu chính thức. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: Ronaldo và Al Nassr lỗi hẹn với danh hiệu châu Á
VOV.VN - Cristiano Ronaldo và Al Nassr lỗi hẹn với danh hiệu Cúp C2 châu Á khi thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết.

Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo chưa thể vô địch Saudi Arabia
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo chưa thể cùng Al Nassr vô địch Saudi Arabia sau trận đấu khó tin với Al Hilal.

Kết quả bóng đá hôm nay 8/5: Ronaldo tiến gần hơn đến chức vô địch cùng Al Nassr
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 8/5: Ronaldo tiến gần hơn đến chức vô địch giải VĐQG Saudi Arabia cùng Al Nassr sau chiến thắng 4-2 trước Al Shabab.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: Real hy vọng vô địch La Liga, Ronaldo gây thất vọng
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/5, Real Madrid níu giữ hy vọng mong manh vào chức vô địch La Liga trong khi Ronaldo gây thất vọng cùng Al Nassr ở giải VĐQG Saudi Arabia.

Tiến gần mốc 1000 bàn thắng, Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu
VOV.VN - Ronaldo đang thể hiện phong độ xuất sắc để cùng Al Nassr tiến gần đến việc giành cú đúp danh hiệu mùa này.

