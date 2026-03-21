Truyền thông Đông Nam Á phản ứng trái chiều về giải đấu mới FIFA ASEAN Cup

Thứ Bảy, 11:18, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc FIFA thông báo sẽ tổ chức giải đấu mới cho khu vực Đông Nam Á mang tên FIFA ASEAN Cup nhận được cả phản ứng chào đón lẫn quan ngại từ giới truyền thông trong khu vực.

Hội đồng FIFA đã chính thức phê duyệt tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, với phiên bản đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9–10/2026. Điều này đồng nghĩa với việc, bóng đá Đông Nam Á sẽ chứng kiến hai giải đấu liên tiếp trong dịp Hè Thu năm nay, khi ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức sẽ diễn ra từ  24/7-26/8.

Theo tờ New Straits Times của Malaysia, việc tổ chức FIFA ASEAN Cup ngay sau giải ASEAN Cup của AFF có thể gây ra tắc nghẽn và hỗn loạn với bóng đá Đông Nam Á. Theo tờ báo Malaysia, hai giải đấu sát nhau sẽ tạo ra guồng quay “khó nhằn” với các đội tuyển trong khu vực khi tính toán các đợt tập trung.

“Các đội tuyển trong khu vực sẽ phải liên tục tập trung và thi đấu trong suốt 4 tháng khi ASEAN Cup truyền thống diễn ra vào tháng 7 và 8 còn FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 9 và 10. Chưa kể, các cầu thủ Malaysia còn phải phục vụ các CLB chủ quản tại giải VĐQG Malaysia” – Tờ New Straits Times nêu quan điểm.

truyen thong Dong nam A phan ung trai chieu ve giai dau moi fifa asean cup hinh anh 1
New Straits Times và The Straits Times bày tỏ quan ngại về việc FIFA ASEAN Cup 2026 có thể gây ra xáo trộn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tờ The Straits Times của Singapore thì lo ngại, FIFA ASEAN Cup 2026 có thể khiến kế hoạch của ĐT Singapore bị xáo trộn. Bởi lẽ, ĐT Singapore dự kiến sẽ tập huấn nước ngoài và gặp những đối thủ chất lượng vào tháng 9 và 10, nhưng bây giờ LĐBĐ Singapore sẽ phải chờ thêm thông tin về giải đấu mới.

“Theo nguồn tin của The Straits Times, ĐT Singapore có kế hoạch tập huấn nước ngoài và lên lịch đấu giao hữu với nhiều đối thủ chất lượng trong các đợt tập trung tháng 9, tháng 10. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị hủy bỏ sau khi FIFA đưa ra thông báo về giải đấu mới và các đội bóng Đông Nam Á sẽ liên tục chạm trán nhau trong 2 giải đấu liên tiếp” – Tờ  The Straits Times cho hay.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia và Thái Lan tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh hai đội tuyển nước mình có thể triệu tập những ngôi sao sáng nhất đang thi đấu ở nước ngoài, thay vì quan ngại những khó khăn mà FIFA ASEAN Cup có thể gây ra.

“FIFA quyết định tổ chức giải đấu trong dịp FIFA Days tháng 9 và tháng 10 là tin tức tốt lành. Như vậy, ĐT Indonesia có thể triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk… Tình thế này khác hẳn so với ASEAN Cup 2026 do AFF tổ chức vào tháng 7 và tháng 8” – CNN Indonesia bình luận.

Theo CNN Indonesia, việc ASEAN Cup 2026 kéo dài 1 tháng và diễn ra ngay sau World Cup khiến ĐT Indonesia không thể có được lực lượng mạnh nhất. Bởi lẽ, các CLB châu Âu sẽ yêu cầu những cầu thủ không thi đấu ở World Cup tập trung sớm hơn để chuẩn bị cho mùa giải mới và không nhả người về ĐTQG khi không đúng dịp FIFA Days.

truyen thong Dong nam A phan ung trai chieu ve giai dau moi fifa asean cup hinh anh 2
CNN Indonesia đăng tải bài viết về việc ĐT Indonesia sẽ có những ngôi sao hàng đầu ở FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cùng góc nhìn như CNN Indonesia, tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng nhấn mạnh việc ĐT Thái Lan có thể triệu tập những ngôi sao sáng nhất ở FIFA ASEAN Cup, qua đó giúp giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn so với ASEAN Cup truyền thống.

“FIFA ASEAN Cup diễn ra đúng dịp FIFA Days nghĩa là các CLB trên thế giới bắt buộc phải cho cầu thủ về tập trung ĐTQG. Điều này sẽ giúp các đội tuyển có lực lượng mạnh nhất, khác với các kỳ ASEAN Cup trước đây, khi nhiều đội phải thi đấu trong cảnh thiếu vắng những ngôi sao hàng đầu” - Bangkok Post viết.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa công bố thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng nhiều khả năng mỗi đội bóng Đông Nam Á sẽ chơi từ 2-4 trận khi giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9 và 10. Trong khi đó, ASEAN Cup 2026 của AFF vẫn theo thể thức truyền thống với các trận sân nhà, sân khách xem kẽ tại vòng bảng và các trận knock-out diễn ra lượt đi – lượt về.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam
FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng
CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng

VOV.VN - CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ mới ngay trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải V-League 2025/2026 khép lại.

CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng

CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng

VOV.VN - CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ mới ngay trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải V-League 2025/2026 khép lại.

ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam
ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

