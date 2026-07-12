Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

Pháp và Tây Ban Nha tạo nên cặp đấu bán kết đầu tiên ở World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

World Cup 2026 là giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp, Pháp và Tây Ban Nha chạm trán tại bán kết. Trước đó, Tây Ban Nha đã vượt qua Pháp 2-1 trên hành trình vô địch EURO 2024 và thắng 5-4 trên hành trình trở thành á quân Nations League 2024/2025.

Đáng chú ý, trong 2 năm qua, bộ khung của Pháp và Tây Ban Nha không có nhiều thay đổi. Phần lớn dàn hảo thủ của đôi bên ở World Cup 2026 đều đã từng đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2024/2025.

Đội hình Pháp và Tây Ban Nha dự bán kết EURO 2024 có những ai dự World Cup 2026?

Đội hình Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 ở bán kết EURO 2024 hiện có 8/11 cầu thủ đá chính tham dự World Cup 2026 gồm: Unai Simon, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams. Trong khi đó, 4/5 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị vẫn dự World Cup 2026 là Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Ferran Torres, Martin Zubimendi.

Những cầu thủ Tây Ban Nha đá chính ở bán kết EURO 2024 nhưng không được triệu tập dự World Cup 2026 là tiền đạo Alvaro Morata và bộ đôi lão tướng Nacho - Jesus Navas. Hậu vệ Daniel Vivian là người vào sân từ ghế dự bị ở bán kết EURO 2024 nhưng không được triệu tập dự World Cup 2026.

Mbappe chứng kiến Rabiot tranh chấp với Yamal ở bán kết EURO 2024. (Ảnh: Reuters)

Đội hình chính của Pháp ở bán kết EURO 2024 hiện có 10/11 người vẫn dự World Cup 2026 là Mike Maignan, Theo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Kounde, Aurelien Tchouameni, N’Golo Kante, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe. Tiền đạo Kolo Muani là trường hợp duy nhất không được HLV Didier Deschamp gọi lên tuyển ở World Cup 2026.

Trong số các cầu thủ vào sân thay người của Pháp ở bán kết EURO 2024, tiền đạo Bradley Barcola là cái tên duy nhất vẫn dự World Cup 2026. Trong khi đó, Antoine Griezmann và Olivier Giroud đã từ giã đội tuyển còn Eduardo Camavinga không được triệu tập.

Đội hình Pháp và Tây Ban Nha dự bán kết Nations League 2024/2025 có những ai dự World Cup 2026?

Tại bán kết Nations League 2024/2025, đội hình Tây Ban Nha thắng Pháp 5-4 vẫn còn 9/11 cái tên đá chính đang dự World Cup 2026 là Unai Simon, Marc Cucurella, Pedro Porro, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal. Trong khi 3/5 người vào sân từ ghế dự bị đang dự World Cup 2026 là Dani Olmo, Gavi, Fabian Ruiz.

Những cầu thủ Tây Ban Nha từng ra sân ở bán kết Nations League 2024/2025 nhưng không dự World Cup 2026 là Dean Huijsen, Le Normand, Samu Aghehowa và Daniel Vivian.

Yamal và Mbappe ở bán kết Nations League 2024/2025. (Ảnh: Reuters)

Đội hình của Pháp ở bán kết Nations League 2024/2025 có 9/11 cầu thủ đá chính vẫn đang dự World Cup 2026 gồm: Mike Maignan, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Manu Koné, Adrien Rabiot, Michael Olise, Desire Doue, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe. Hai người bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là cặp hậu vệ Clement Lenglet, Pierre Kalulu.

Trong số các cầu thủ Pháp vào thay người ở bán kết Nations League 2025/2026 có 4/5 cái tên đang dự World Cup 2026 là Rayan Cherki, Bradley Barcola, Malo Gusto, Lucas Hernandez. Tiền đạo Kolo Muani là trường hợp duy nhất bỏ lỡ World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Dallas.