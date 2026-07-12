English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Siêu phẩm ở hiệp phụ giúp Argentina hạ Thụy Sĩ, thẳng tiến vào bán kết World Cup

Chủ Nhật, 10:45, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Siêu phẩm ở hiệp phụ giúp Argentina hạ Thụy Sĩ, thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 trong ngày Messi khá mờ nhạt.

10:46

120'+4: HẾT GIỜ !!! Argentina giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước 10 người của Thụy Sĩ nhờ hai bàn thắng trong hiệp phụ của Julian Alvarez và Lautaro Martinez sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Kết quả này giúp Argentina giành quyền vào bán kết World Cup 2026, gặp ĐT Anh !!!

10:42

120'+1: VÀOOOOOOOOOOOO !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Argentina khi Almada xâm nhập vòng cấm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Kobel trong thế đối mặt nhưng Lautaro Martinez đã xuất hiện đúng lúc, dứt điểm bồi chân phải tung lưới khung thành đã bỏ trống của Thụy Sĩ, nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina !!!

10:38
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 1
Siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 của Alvarez cho Argentina trước Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 2
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 3
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 4
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 5
Ảnh: Reuters
10:33

112': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Ngay sau khi Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm bị thủ môn Kobel từ chối, Argentina đã có bàn thắng thứ 2.

Julian Alvarez đột phá từ cánh trái vào trung lộ, trước khi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải, găm bóng lượn vòng cung vào góc cao khung thành Thuy Sĩ, khiến thủ môn Kobel chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina !!!

10:22

105'+2: Hết hiệp phụ thứ nhất !!! Argentina và Thụy Sĩ đổi sân để bắt đầu hiệp phụ thứ hai.

10:22
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 6
Messi trong vòng vây các hậu vệ áo đỏ (Ảnh: Reuters)
10:21

105': Dứt điểm !!! Jashari tung ra cú sút chân trái từ cự ly hơn 35m đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Emiliano Martinez bên phía Argentina.

10:11

95': Không vào !!! Almada tung ra cú dứt điểm chân phải đầy uy lực trước vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.

10:08
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 7
Ảnh: Reuters
10:08

92': Sút xa !!! Alvarez tung ra cú dứt điểm quyết đoán chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng thẳng lên khán đài sân Kansas City.

10:05

91': Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu !!!

10:03
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 8
Ảnh: Reuters
10:01

90'+10: Hết giờ !!! Argentina và Thụy Sĩ sẽ phải phân định thắng, thua trong hiệp phụ sau khi hòa 1-1 ở hai hiệp thi đấu chính thức.

10:00

90'+9: Không vào !!! Messi treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên phía cánh trái để Lisandro Martínez ngả người bắt volley chân trái một chạm khiến thủ môn Kobel vất vả đấm bóng cứu thua cho Thụy Sĩ.

09:54
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 9
Ảnh: Reuters
09:53

90'+2: Cơ hội !!! Messi đột phá trung lộ và dứt điểm chân phải trước vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.

09:51

89': Nguy hiểm !!! Nico González nỗ lực cứu bóng căng ngang từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Mac Allister băng vào đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.

09:48
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 10
Ndoye quân bình tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ trước Argentina (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 11
Niềm vui của Ndoye và các cầu thủ Thụy Sĩ không kéo dài lâu... (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 12
... bởi Embolo phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ít phút sau đó (Ảnh: Reuters)
09:46

85': Không vào !!! Messi xâm nhập vòng cấm và nhận đường bấm bóng tinh tế của Paredes trước khi lốc bóng qua đầu Kobel trong thế đối mặt nhưng thủ môn Thụy Sĩ vẫn kịp đấm bóng cứu thua. Trọng tài sau đó cũng thổi phạt lỗi việt vị của Messi.

09:36

72': THẺ ĐỎ !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Embolo đã cố tình ngã vờ sau tình huống va chạm với Paredes và rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo Thụy Sĩ.

Đây là thẻ vàng thứ hai mà Embolo phải nhận trong trận đấu này và số 7 của Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu.

09:35
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 13
Ndoye quân bình tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ trước Argentina (Ảnh: Reuters)
09:29

67': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Những pha đập nhả một chạm bên cánh trái của các cầu thủ Thụy Sĩ xé toang hàng thủ Argentina. Rodríguez thả bóng cho Ndoye thoát xuống trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martinez trong thế đối mặt với cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải găm bóng chìm vào góc xa khung thành Argentina, quân bình tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ !!!

09:28

65': Cứu thua xuất thần !!! Rodríguez treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ để Sow bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Argentina.

Các cầu thủ Thuy Sĩ nhanh chóng thu hồi bóng ngay sau đó mà Xhaka tung ra cú dứt điểm chân trái đầy uy lực từ cự ly gần 30m khiến thủ môn Emiliano Martinez vất vả bắt bóng sau hai nhịp khống chế. 

09:23
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 14
Thụy Sĩ dâng cao đội hình kể từ đầu hiệp hai nhưng chưa tìm được bàn thắng quân bình tỷ số trước Argentina (Ảnh: Reuters)
09:22

60': Đánh đầu !!! Rodríguez treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ cho Embolo dứt điểm bằng đầu dù bị theo sát bởi 2 hậu vệ Argentina nhưng bóng đi hơi nhẹ và thủ môn Emiliano Martinez đã bay người ôm gọn bóng.

09:11

50': Sút xa !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Argentina. Messi phất bóng dài chuẩn xác để Molina dâng cao ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina và hậu vệ này tung ra cú sút chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc.

09:09
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 15
Messi luôn được chăm sóc kĩ lưỡng bởi hàng thủ Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)
09:09

47': Dứt điểm !!! Rieder tung ra cú sút chân trái đầy quyết đoán trước vòng cấm nhưng bóng chạm chân hậu vệ Argentina trước khi bị giảm lực đi đáng kể và nằm gọn trong tay thủ môn Emiliano Martinez.

09:06

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

08:51
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 16
Cơ hội đối mặt với thủ môn Emiliano Martinez bị Embolo bỏ lỡ trong hiệp một (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 17
Ảnh: Reuters
08:50

45'+4: Hết hiệp một !!! Argentina tạm dẫn trước Thụy Sĩ với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Kansas City, Mỹ.

08:44

43': Không được !!! Freuler treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp dọc đường biên trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ nhưng bóng đi quá sâu và không có cầu thủ áo đỏ nào kịp băng vào dứt điểm.

08:41
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 18
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 19
Ảnh: Reuters
08:32

32': Đối mặt !!! Ndoye đột phá dũng mãnh bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ trước khi chọc khe tinh tế cho Embolo thoát xuống đối mặt với Emiliano Martinez, tuy nhiên thủ môn Argentina đã nhanh hơn và băng ra phá bóng trước khi tiền đạo Thụy Sĩ kịp dứt điểm.

08:21

20': Sút xa !!! Sow tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đầy quyết đoán nhưng thủ môn Emilliano Martinez đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho Argentina.

08:15
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 20
Messi kiến tạo để Mac Allister đánh đầu mở tỷ số cho Argentina trước Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)
08:11

10': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Messi treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ, mở tỷ số 1-0 cho Argentina !!!

08:10

9': Nguy hiểm !!! Messi trong vòng vây 3-4 hậu vệ Thụy Sĩ vẫn tung ra đường chuyền từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina vào trung lộ để Mac Allister tung ra cú sút chân phải ngay sát mép vòng cấm đưa bóng chạm chân hậu vệ Thụy Sĩ đi hết đường biên ngang.

08:08

6': Cơ hội !!! Mac Allister mất bóng ngay bên phần sân nhà tạo điều kiện cho các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức tấn công xâm nhập trung lộ. Bóng được chuyền sang cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ áo đỏ trước khi Ndoye căng ngang vào vòng cấm để Zakaria tung ra cú sút chân phải hơi với và các hậu vệ Argentina phá bóng lên.

08:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Argentina ra sân trong trang phục áo trắng sọc xanh - quần trắng, trong khi các cầu thủ Thụy Sĩ mặc áo đỏ - quần đỏ và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

07:46
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 21
Messi cùng các đồng đội khởi động trên sân Kansas City, Mỹ (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 22
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 23
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 24
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 25
Thủ môn Emiliano Martinez có mái tóc mới với hình quốc kì Argentina nổi bật (Ảnh: Reuters)
07:04
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 26
Messi cùng các đồng đội cũng đã có mặt ở sân vận động Kansas City, Mỹ (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 27
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 28
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 29
Ảnh: Reuters
06:45

Đội hình ra sân:

Argentina: E. Martinez; Tagliafico, L Martinez, Romero, Molina; Paredes; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Messi

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Sow; Embolo

Trọng tài chính: João Pinheiro (Bồ Đào Nha)

06:43
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 30
Các CĐV Argentina đang tạo nên bầu không khí đầy sôi động ở sân vận động Kansas City, Mỹ (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 31
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 32
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 33
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 34
Ảnh: Reuters
06:37
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 35
HLV Murat Yakin cùng các cầu thủ Thụy Sĩ đã sớm có mặt ở sân vận động Kansas City, Mỹ (Ảnh: Reuters)
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 36
Ảnh: Reuters
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 37
Ảnh: Reuters
14:35
sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 38
Messi được kỳ vọng tỏa sáng giúp Argentina vào bán kết (Ảnh: Reuters).
14:34
14:34

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ít ai tin Thụy Sỹ có thể tiến sâu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Murat Yakin đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup trong thế kỷ 21 sau chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu. Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử Thụy Sỹ vào tới tứ kết, sau các kỳ World Cup 1934, 1938 và 1954, nhưng họ chưa từng vượt qua cột mốc này.

Không muốn dừng lại ở kỳ tích lịch sử, Thụy Sỹ đặt mục tiêu tiếp tục tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch Argentina. HLV Murat Yakin tự tin tuyên bố đội bóng của ông hoàn toàn đủ khả năng gây sốc trước Lionel Messi và các đồng đội. Niềm tin ấy không phải không có cơ sở khi Thụy Sỹ vừa loại Colombia bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, thực dụng và gần như không mắc sai lầm trong suốt 120 phút thi đấu.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết, ban huấn luyện Thụy Sỹ đã xây dựng nhiều kịch bản đặc biệt. Các buổi tập liên tục mô phỏng tình huống thi đấu thiếu người với các bài tập 10 đấu 11, 9 đấu 10, thậm chí 8 đấu 10 nhằm giúp các cầu thủ giữ được sự chủ động trong mọi hoàn cảnh. Thủ thành Gregor Kobel cũng dành nhiều thời gian luyện cản phá luân lưu, bởi Thụy Sỹ xác định đây có thể là yếu tố quyết định trước Argentina.

sieu pham o hiep phu giup argentina ha thuy si, thang tien vao ban ket world cup hinh anh 40

Ở chiều ngược lại, HLV Lionel Scaloni cũng yêu cầu các học trò tập sút luân lưu, nhưng mục tiêu của Argentina vẫn là giải quyết trận đấu trong 90 hoặc 120 phút. Nhà đương kim vô địch sở hữu thành tích rất ấn tượng ở các trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu, với 10 chiến thắng trong 12 lần phải phân định thắng thua theo cách này, thành tích tốt nhất lịch sử World Cup.

Dẫu vậy, hành trình của Argentina tại vòng knock-out chưa thực sự thuyết phục. Họ rất vất vả mới vượt qua Cape Verde nhờ bàn phản lưới nhà ở phút 111, trước khi tiếp tục trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở với Ai Cập. Dù cải thiện đáng kể về khả năng kiểm soát bóng và pressing, hàng thủ Argentina vẫn để lộ nhiều khoảng trống, trong khi hàng công nhiều thời điểm rơi vào bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Một lần nữa, Lionel Messi trở thành điểm tựa lớn nhất của La Albiceleste. Siêu sao 39 tuổi ghi bàn, kiến tạo và tạo khác biệt đúng thời điểm để giúp Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Messi cũng là điều khiến người hâm mộ Argentina lo ngại khi đối đầu một tập thể kỷ luật như Thụy Sỹ.

Dù sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp tại World Cup cùng vị thế của nhà đương kim vô địch, Argentina hiểu rằng may mắn khó có thể đồng hành mãi. Trước một Thụy Sỹ giàu kỷ luật, chơi thực dụng và đầy quyết tâm làm nên lịch sử, thầy trò HLV Lionel Scaloni buộc phải thể hiện phong độ cao nhất nếu muốn giành vé vào bán kết.

 Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.

 

Ngọc Duy/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go
Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7 thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7 thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định.

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?
Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026, người hâm mộ bóng đá đang chờ xem liệu Messi có tiếp tục tỏa sáng giúp nhà đương kim vô địch vượt khó hay không?

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Messi tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026, người hâm mộ bóng đá đang chờ xem liệu Messi có tiếp tục tỏa sáng giúp nhà đương kim vô địch vượt khó hay không?

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go
Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go diễn ra vào 4h ngày 12/7.

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

VOV.VN - Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go diễn ra vào 4h ngày 12/7.

Tạm giữ 11 người trong đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng dịp World Cup 2026
Tạm giữ 11 người trong đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng dịp World Cup 2026

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng.

Tạm giữ 11 người trong đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng dịp World Cup 2026

Tạm giữ 11 người trong đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng dịp World Cup 2026

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 12/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 12/7.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế