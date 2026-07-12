Siêu phẩm ở hiệp phụ giúp Argentina hạ Thụy Sĩ, thẳng tiến vào bán kết World Cup
VOV.VN - Siêu phẩm ở hiệp phụ giúp Argentina hạ Thụy Sĩ, thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 trong ngày Messi khá mờ nhạt.
120'+4: HẾT GIỜ !!! Argentina giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước 10 người của Thụy Sĩ nhờ hai bàn thắng trong hiệp phụ của Julian Alvarez và Lautaro Martinez sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.
Kết quả này giúp Argentina giành quyền vào bán kết World Cup 2026, gặp ĐT Anh !!!
120'+1: VÀOOOOOOOOOOOO !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Argentina khi Almada xâm nhập vòng cấm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Kobel trong thế đối mặt nhưng Lautaro Martinez đã xuất hiện đúng lúc, dứt điểm bồi chân phải tung lưới khung thành đã bỏ trống của Thụy Sĩ, nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina !!!
112': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Ngay sau khi Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm bị thủ môn Kobel từ chối, Argentina đã có bàn thắng thứ 2.
Julian Alvarez đột phá từ cánh trái vào trung lộ, trước khi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải, găm bóng lượn vòng cung vào góc cao khung thành Thuy Sĩ, khiến thủ môn Kobel chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina !!!
105'+2: Hết hiệp phụ thứ nhất !!! Argentina và Thụy Sĩ đổi sân để bắt đầu hiệp phụ thứ hai.
105': Dứt điểm !!! Jashari tung ra cú sút chân trái từ cự ly hơn 35m đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Emiliano Martinez bên phía Argentina.
95': Không vào !!! Almada tung ra cú dứt điểm chân phải đầy uy lực trước vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
92': Sút xa !!! Alvarez tung ra cú dứt điểm quyết đoán chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng thẳng lên khán đài sân Kansas City.
91': Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu !!!
90'+10: Hết giờ !!! Argentina và Thụy Sĩ sẽ phải phân định thắng, thua trong hiệp phụ sau khi hòa 1-1 ở hai hiệp thi đấu chính thức.
90'+9: Không vào !!! Messi treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên phía cánh trái để Lisandro Martínez ngả người bắt volley chân trái một chạm khiến thủ môn Kobel vất vả đấm bóng cứu thua cho Thụy Sĩ.
90'+2: Cơ hội !!! Messi đột phá trung lộ và dứt điểm chân phải trước vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
89': Nguy hiểm !!! Nico González nỗ lực cứu bóng căng ngang từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Mac Allister băng vào đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
85': Không vào !!! Messi xâm nhập vòng cấm và nhận đường bấm bóng tinh tế của Paredes trước khi lốc bóng qua đầu Kobel trong thế đối mặt nhưng thủ môn Thụy Sĩ vẫn kịp đấm bóng cứu thua. Trọng tài sau đó cũng thổi phạt lỗi việt vị của Messi.
72': THẺ ĐỎ !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Embolo đã cố tình ngã vờ sau tình huống va chạm với Paredes và rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo Thụy Sĩ.
Đây là thẻ vàng thứ hai mà Embolo phải nhận trong trận đấu này và số 7 của Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu.
67': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Những pha đập nhả một chạm bên cánh trái của các cầu thủ Thụy Sĩ xé toang hàng thủ Argentina. Rodríguez thả bóng cho Ndoye thoát xuống trước khi hạ gục thủ môn Emiliano Martinez trong thế đối mặt với cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải găm bóng chìm vào góc xa khung thành Argentina, quân bình tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ !!!
65': Cứu thua xuất thần !!! Rodríguez treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ để Sow bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Argentina.
Các cầu thủ Thuy Sĩ nhanh chóng thu hồi bóng ngay sau đó mà Xhaka tung ra cú dứt điểm chân trái đầy uy lực từ cự ly gần 30m khiến thủ môn Emiliano Martinez vất vả bắt bóng sau hai nhịp khống chế.
60': Đánh đầu !!! Rodríguez treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ cho Embolo dứt điểm bằng đầu dù bị theo sát bởi 2 hậu vệ Argentina nhưng bóng đi hơi nhẹ và thủ môn Emiliano Martinez đã bay người ôm gọn bóng.
50': Sút xa !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Argentina. Messi phất bóng dài chuẩn xác để Molina dâng cao ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina và hậu vệ này tung ra cú sút chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc.
47': Dứt điểm !!! Rieder tung ra cú sút chân trái đầy quyết đoán trước vòng cấm nhưng bóng chạm chân hậu vệ Argentina trước khi bị giảm lực đi đáng kể và nằm gọn trong tay thủ môn Emiliano Martinez.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
45'+4: Hết hiệp một !!! Argentina tạm dẫn trước Thụy Sĩ với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Kansas City, Mỹ.
43': Không được !!! Freuler treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp dọc đường biên trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ nhưng bóng đi quá sâu và không có cầu thủ áo đỏ nào kịp băng vào dứt điểm.
32': Đối mặt !!! Ndoye đột phá dũng mãnh bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ trước khi chọc khe tinh tế cho Embolo thoát xuống đối mặt với Emiliano Martinez, tuy nhiên thủ môn Argentina đã nhanh hơn và băng ra phá bóng trước khi tiền đạo Thụy Sĩ kịp dứt điểm.
20': Sút xa !!! Sow tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đầy quyết đoán nhưng thủ môn Emilliano Martinez đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho Argentina.
10': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Messi treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ, mở tỷ số 1-0 cho Argentina !!!
9': Nguy hiểm !!! Messi trong vòng vây 3-4 hậu vệ Thụy Sĩ vẫn tung ra đường chuyền từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina vào trung lộ để Mac Allister tung ra cú sút chân phải ngay sát mép vòng cấm đưa bóng chạm chân hậu vệ Thụy Sĩ đi hết đường biên ngang.
6': Cơ hội !!! Mac Allister mất bóng ngay bên phần sân nhà tạo điều kiện cho các cầu thủ Thụy Sĩ tổ chức tấn công xâm nhập trung lộ. Bóng được chuyền sang cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ áo đỏ trước khi Ndoye căng ngang vào vòng cấm để Zakaria tung ra cú sút chân phải hơi với và các hậu vệ Argentina phá bóng lên.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Argentina ra sân trong trang phục áo trắng sọc xanh - quần trắng, trong khi các cầu thủ Thụy Sĩ mặc áo đỏ - quần đỏ và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Đội hình ra sân:
Argentina: E. Martinez; Tagliafico, L Martinez, Romero, Molina; Paredes; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Messi
Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Sow; Embolo
Trọng tài chính: João Pinheiro (Bồ Đào Nha)
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Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ít ai tin Thụy Sỹ có thể tiến sâu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Murat Yakin đã tạo nên bất ngờ lớn khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup trong thế kỷ 21 sau chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu. Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử Thụy Sỹ vào tới tứ kết, sau các kỳ World Cup 1934, 1938 và 1954, nhưng họ chưa từng vượt qua cột mốc này.
Không muốn dừng lại ở kỳ tích lịch sử, Thụy Sỹ đặt mục tiêu tiếp tục tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch Argentina. HLV Murat Yakin tự tin tuyên bố đội bóng của ông hoàn toàn đủ khả năng gây sốc trước Lionel Messi và các đồng đội. Niềm tin ấy không phải không có cơ sở khi Thụy Sỹ vừa loại Colombia bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, thực dụng và gần như không mắc sai lầm trong suốt 120 phút thi đấu.
Để chuẩn bị cho trận tứ kết, ban huấn luyện Thụy Sỹ đã xây dựng nhiều kịch bản đặc biệt. Các buổi tập liên tục mô phỏng tình huống thi đấu thiếu người với các bài tập 10 đấu 11, 9 đấu 10, thậm chí 8 đấu 10 nhằm giúp các cầu thủ giữ được sự chủ động trong mọi hoàn cảnh. Thủ thành Gregor Kobel cũng dành nhiều thời gian luyện cản phá luân lưu, bởi Thụy Sỹ xác định đây có thể là yếu tố quyết định trước Argentina.
Ở chiều ngược lại, HLV Lionel Scaloni cũng yêu cầu các học trò tập sút luân lưu, nhưng mục tiêu của Argentina vẫn là giải quyết trận đấu trong 90 hoặc 120 phút. Nhà đương kim vô địch sở hữu thành tích rất ấn tượng ở các trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu, với 10 chiến thắng trong 12 lần phải phân định thắng thua theo cách này, thành tích tốt nhất lịch sử World Cup.
Dẫu vậy, hành trình của Argentina tại vòng knock-out chưa thực sự thuyết phục. Họ rất vất vả mới vượt qua Cape Verde nhờ bàn phản lưới nhà ở phút 111, trước khi tiếp tục trải qua màn rượt đuổi nghẹt thở với Ai Cập. Dù cải thiện đáng kể về khả năng kiểm soát bóng và pressing, hàng thủ Argentina vẫn để lộ nhiều khoảng trống, trong khi hàng công nhiều thời điểm rơi vào bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.
Một lần nữa, Lionel Messi trở thành điểm tựa lớn nhất của La Albiceleste. Siêu sao 39 tuổi ghi bàn, kiến tạo và tạo khác biệt đúng thời điểm để giúp Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Messi cũng là điều khiến người hâm mộ Argentina lo ngại khi đối đầu một tập thể kỷ luật như Thụy Sỹ.
Dù sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp tại World Cup cùng vị thế của nhà đương kim vô địch, Argentina hiểu rằng may mắn khó có thể đồng hành mãi. Trước một Thụy Sỹ giàu kỷ luật, chơi thực dụng và đầy quyết tâm làm nên lịch sử, thầy trò HLV Lionel Scaloni buộc phải thể hiện phong độ cao nhất nếu muốn giành vé vào bán kết.
Trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.
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