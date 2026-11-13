U17 Việt Nam đón tin cực vui ở VCK U17 World Cup 2026

Theo thông báo từ FIFA, U17 CH Dominica là đội bóng thay thế U17 Mỹ để tham dự VCK U17 World Cup 2026. Quyết định này giúp bảng J trở lại với số lượng đội bóng theo đúng thể thức ban đầu, qua đó tránh những xáo trộn có thể ảnh hưởng đến cuộc đua giành vé đi tiếp.

U17 CH Dominica giành được suất tham dự nhờ thành tích tại vòng loại, khi là đội có thứ hạng cao nhất trong số những đội không thể vượt qua vòng bảng E. Đáng chú ý, CH Dominica và Mỹ cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, còn cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội khép lại bằng tỷ số hòa.

CH Dominica chính thức có suất tham dự VCK U17 World Cup 2026 (Ảnh: FDF)

Đây cũng là lần đầu tiên CH Dominica góp mặt tại FIFA U17 World Cup. FIFA bày tỏ sự chờ đón đội tuyển này đến Qatar, nơi nước chủ nhà cùng 10 đội tuyển khác đã có mặt và những đội bóng còn lại dự kiến sẽ hội quân trong vài ngày tới.

Trước đó, LĐBĐ Mỹ quyết định rút đội U17 khỏi giải đấu vì những lo ngại về an ninh tại Qatar. Đáng chú ý, đội bóng này đã tập luyện trong nước và công bố danh sách cầu thủ, nhưng chỉ 1 tuần trước ngày khai mạc mới đưa ra quyết định không tham dự.

Theo thể thức, U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Việc bảng J chỉ còn 3 đội sau khi Mỹ rút lui từng đặt ra khả năng thay đổi cách tính thành tích của các đội đứng thứ ba, qua đó có thể tác động đến cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của CH Dominica giúp giải đấu trở lại đúng cấu trúc ban đầu, để thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.

Tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, đội bóng của HLV Cristiano Roland gặp Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11, đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng màn so tài với Mali lúc 20h00 ngày 26/11.