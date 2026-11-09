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U17 Việt Nam giành chiến thắng trước thềm U17 World Cup 2026

Thứ Hai, 22:17, 09/11/2026
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VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng trong màn tổng duyệt quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại U17 World Cup 2026.

Trong trận đấu tập diễn ra chiều 9/11 tại UAE theo giờ địa phương, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji. Đây là trận đấu mang tính tổng duyệt để ban huấn luyện đưa ra nhưng điều chỉnh trước khi bước vào VCK U17 World Cup 2026.

u17 viet nam gianh chien thang truoc them u17 world cup 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam có trận đấu tập với U17 Fiji (Ảnh: VFF)

Hai bàn thắng của U17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Sỹ Bách thoát xuống thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương mở tỷ số trận đấu. Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U17 Fiji cũng thể hiện khả năng chơi bóng tích cực. Cả hai đội đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng chú ý, hai đội đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U17 Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội vào sân ở những thời điểm khác nhau.

Theo kế hoạch, chiều mai (10/11), U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, nơi diễn ra VCK U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 10 ngày để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U17 Bỉ diễn ra vào ngày 20/11.

u17 viet nam gianh chien thang truoc them u17 world cup 2026 hinh anh 2
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.
PV/VOV.VN
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