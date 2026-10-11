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U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027

Chủ Nhật, 20:15, 11/10/2026
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VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 sau màn trình diễn vượt trội ở lượt trận quyết định.

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027

U17 nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U17 nữ Kyrgyzstan với lợi thế lớn khi chỉ cần một trận hòa để giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Trong khi đó, đội khách buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở trận đấu này, U17 nữ Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao đội hình gây sức ép. Đội bóng áo trắng tận dụng lợi thế thể hình, thể lực để tạo ra một số tình huống nguy hiểm, đặc biệt từ những pha đá phạt góc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép của đối thủ.

Sau những phút đầu gặp khó khăn, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam dần kiểm soát thế trận, chủ động phối hợp bằng những đường chuyền ngắn và khai thác khoảng trống ở trung lộ. Lối chơi linh hoạt giúp đội bóng áo đỏ liên tục tạo ra cơ hội trước khung thành đối phương.

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U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027 (Ảnh: VFF).

Phút 25, Huyền Trang tận dụng cơ hội trong vòng cấm, dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U17 nữ Việt Nam. Bàn thắng giúp các cầu thủ thi đấu tự tin hơn và tiếp tục duy trì sức ép. Trong những phút cuối hiệp một, đội chủ nhà còn tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, nhưng chưa thể gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 55, Hà Vi có pha không chiến ấn tượng, đánh đầu đưa bóng vào lưới U17 nữ Kyrgyzstan, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, U17 nữ Kyrgyzstan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự Việt Nam. Trong khi đó, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng không thể tận dụng thành công.

Dù bỏ lỡ nhiều tình huống thuận lợi trong những phút cuối, U17 nữ Việt Nam vẫn bảo toàn chiến thắng 2-0 đến hết trận. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn thành mục tiêu, chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Trí Minh/VOV.VN
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