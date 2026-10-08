U17 nữ Việt Nam ghi 20 bàn vào lưới đối thủ tại vòng loại châu Á

Chiến thắng đậm của U17 nữ Kyrgyzstan trước U17 nữ Palestine đã tạo áp lực không nhỏ lên U17 nữ Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. U17 nữ Kyrgyzstan bước vào lượt trận thứ hai với 6 điểm cùng hiệu số +19 (20-1). Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam cũng có 3 điểm sau chiến thắng trước U17 nữ Palestine và buộc phải thắng đậm U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana để vượt qua đối thủ Trung Á về hiệu số, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối.

Nhập cuộc chủ động, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Ngay phút thứ 2, Khánh Chi tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Quỳnh Lâm tung cú sút sệt trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đến phút 12, Khánh Chi tiếp tục lập công với pha đá bồi, nâng tỷ số lên 3-0.

U17 nữ Việt Nam thắng đậm (Ảnh: VFF)

Trong khoảng 15 phút tiếp theo, U17 nữ Việt Nam ghi thêm 4 bàn thắng do công của Yến Linh (16’), Khánh Chi (18’), Ngọc Ánh (21’) và Quỳnh Lâm (26’). Sau khởi đầu thuận lợi, U17 nữ Việt Nam có phần nóng vội trong những pha lên bóng và dứt điểm, khiến một số cơ hội bị bỏ lỡ. Phải đến phút 44, Yến Linh mới tiếp tục đưa bóng vào lưới đối phương, nâng tỷ số lên 8-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hà Vi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa U17 nữ Việt Nam dẫn 9-0.

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục duy trì sức ép. Phút 49, Khánh Chi đặt lòng sệt nâng tỷ số lên 10-0. Đến phút 56, Ngọc Ánh thực hiện cú bấm bóng từ khoảng cách khoảng 35m, đưa bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng thứ 11 cho đội nhà. Ba phút sau, Yến Nhi dứt điểm ở góc hẹp, nâng cách biệt lên 12-0.

Thế trận hoàn toàn thuộc về U17 nữ Việt Nam khi bóng phần lớn thời gian chỉ lăn bên phần sân của U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Thủ môn Phương Thảo gần như không phải làm việc, ngoài một vài tình huống phát bóng khi đối phương hiếm hoi đưa bóng tiếp cận khu vực 16m50.

Do ảnh hưởng của thời tiết, trận đấu tạm dừng trong 15 phút. Khi trận đấu trở lại, U17 nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Phút 70, Khánh Chi hoàn tất cú poker của riêng mình, đồng thời đưa đội nhà vươn lên dẫn 13-0. Chỉ một phút sau, Hà Vi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 14-0.

Với tỉ số này, U17 nữ Việt Nam chính thức vượt qua U17 nữ Kyrgyzstan để chiếm ngôi đầu bảng D. Dù vậy, trong những phút còn lại, U17 nữ Việt Nam tiếp tục ghi thêm 6 bàn thắng. Khánh Chi hoàn tất cú hat-trick trong hiệp 2 ở phút 75, trước khi Thu Phương (83’), Hà Vi (84’, 89’-pen), Nguyễn Thị Thủy (88’) và Hà Mi (90’) lần lượt lập công.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Cùng có 6 điểm như U17 nữ Kyrgyzstan, nhưng U17 nữ Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng D nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+26 so với +19).