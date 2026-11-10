U23 Thái Lan tự tin cao độ khi đọ sức với U23 Việt Nam

HLV Thawatchai tự tin trước trận ra quân gặp U23 Việt Nam

Theo lịch thi đấu U23 Quốc tế 2026, U23 Thái Lan sẽ có màn so tài với U23 Việt Nam ngay trong trận ra quân vào lúc 19h ngày 10/11. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cạnh tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, đến chiều tối ngày 9/11, U23 Thái Lan mới có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trong trận đấu mở màn.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tự tin trước trận đấu với U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho biết: “Đến với giải đấu tại Việt Nam, chúng tôi mang theo nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình”.

Nói về mục tiêu của U23 Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi luôn là thể hiện khả năng tốt nhất ở mỗi giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trưởng thành. Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan tại giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra vào lúc 19h hôm nay 10/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.