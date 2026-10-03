Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 3: Hà Nội FC tìm lại niềm vui?

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 3 được người hâm mộ quan tâm khi các đội bóng ở cuối bảng xếp hạng có cơ hội cải thiện thứ bậc. Hà Nội FC sau hai trận thua đầy thất vọng đang đứng trước cơ hội lấy lại niềm vui chiến thắng khi chạm trán Bắc Ninh trên sân nhà.

Hà Nội FC có khởi đầu mùa giải thất vọng (Ảnh: Hoài Thương)

Hà Nội FC gây thất vọng lớn khi để thua cả hai trận đã đấu tại V-League, nằm trong số ba đội chưa có điểm nào mùa này bên cạnh HAGL và Đồng Nai. Trận thua đậm 1-4 trước SLNA khi được thi đấu trên sân nhà tại vòng 2 khiến thầy trò HLV Harry Kewell chịu rất nhiều áp lực trước vòng đấu tiếp theo.

Những kết quả này khiến Hà Nội FC buộc phải thay đổi ngoại binh, khi những tân binh được mang về trong mùa hè vừa qua chưa mang lại hiệu quả. Gặp đội bóng mới lên hạng Bắc Ninh trên sân nhà, Hà Nội có cơ hội giành điểm số đầu tiên của mùa giải, đồng thời tạm xua tan đi những áp lực sau những kết quả thất vọng đầu mùa.

HAGL cũng có cơ hội giành điểm số đầu tiên của mùa giải khi chạm trán Đà Nẵng trên sân nhà. Mùa trước, HAGL và Đà Nẵng là hai đội phải đua trụ hạng cho đến vòng đấu cuối cùng nên mùa này, cả hai đội sẽ quyết tâm chắt chiu từng điểm số để tránh kịch bản đó lặp lại.

Màn so tài giữa Nam Định và Ninh Bình được đánh giá là trận cầu đinh của vòng đấu, khi cả hai đội đều có lực lượng mạnh cũng như tính chất của một trận derby. Nam Định có lợi thế sân nhà nhưng lại thiếu vắng Xuân Son do chấn thương, trong khi Ninh Bình đang rất quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục đua vô địch với CAHN.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/27:

8/10 19h15 Thể Công Viettel - Hà Tĩnh

10/10 17h00 HAGL - Đà Nẵng

10/10 18h00 Nam Định - Ninh Bình

10/10 18h00 Hải Phòng - Thanh Hóa

11/10 18h00 SLNA - CA TP.HCM

11/10 19h15 Hà Nội FC - Bắc Ninh

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