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U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

Thứ Bảy, 10:52, 03/10/2026
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VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

U17 nữ Việt Nam mới đây đã công bố danh sách cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko nằm ở bảng D cùng với các đội Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

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U17 nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027 (Ảnh: VFF)

Danh sách 23 cầu thủ được lựa chọn gồm 3 thủ môn và 20 cầu thủ. Đây là những gương mặt đã được ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trong quá trình tập trung và thi đấu giao hữu, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến 20/9.

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, U17 nữ Việt Nam có điều kiện tập luyện, thi đấu cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào vòng loại châu Á. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, rà soát lực lượng và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn trước giải đấu chính thức.

Sau khi trở về Việt Nam, đội tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho vòng loại. Ngày 28/9, U17 nữ Việt Nam đã di chuyển vào TP Hồ Chí Minh, qua đó có thêm thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, sinh hoạt và làm quen địa điểm thi đấu tại sân vận động Bà Rịa.

Với sự chuẩn bị trong thời gian qua, U17 nữ Việt Nam đang hướng tới giải đấu với tinh thần tập trung, quyết tâm và nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

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Danh sách U17 nữ Việt Nam.
PV/VOV.VN
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