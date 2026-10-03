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Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Thứ Bảy, 10:51, 03/10/2026
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VOV.VN - FIFA đã dành lời khen khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đã có trận đấu không hề dễ dàng khi chạm trán ĐT Pakistan. Dù đối thủ kém 99 bậc trong BXH FIFA, ĐT Việt Nam bất ngờ để thủng lưới trước.

Dinh bac duoc fifa khen ngoi sau chien thang cua doi tuyen viet nam hinh anh 1
Đình Bắc ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo trong chiến thắng của ĐT Việt Nam (Ảnh: Đức Cường)

Tuy nhiên sang hiệp hai với những sự thay đổi, ĐT Việt Nam chơi ấn tượng để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Trong đó, Đình Bắc gây ấn tượng mạnh với 1 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo, trực tiếp góp công lớn vào chiến thắng của ĐT Việt Nam.

FIFA đã dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của Đình Bắc, khi cầu thủ này trực tiếp tạo nên màn ngược dòng của ĐT Việt Nam. Sau khi đánh giá cao đường kiến tạo của Đình Bắc cho Hoàng Đức, FIFA tiếp tục khen ngợi bàn thắng của cầu thủ mang áo số 9.

Bài viết của FIFA nhấn mạnh: “Đình Bắc tự ghi bàn thắng với pha bứt tốc mạnh mẽ qua hàng phòng ngự xuống sức của Pakistan trước khi tung cú sút vào góc dưới bên trái khung thành. Williams Minh Hoàng ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên sau đường chuyền sắc bén của Đình Bắc”.

Với chiến thắng này, Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Malaysia. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam).

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là màn so tài giữa hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan, diễn ra vào 20h00 ngày 5/10.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
PV/VOV.VN
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