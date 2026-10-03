Vượt qua U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc giành HCV bóng đá nam ASIAD 2026

19:30

Màn so tài giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra sôi nổi từ những phút đầu. Cầu thủ của cả hai đội đều chơi quyết liệt và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

Với việc cả hai đội đều chơi chặt chẽ, các chân sút có ít cơ hội để tung ra các cú sút, việc không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một đã nói lên điều này.

Sang hiệp hai, U23 Nhật Bản chơi có phần tốt hơn khi tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không trúng cầu môn. Chơi không quá tốt nhưng từ tình huống tấn công biên, U23 Hàn Quốc có bàn mở tỉ số ở phút 61.

Từ nỗ lực đi bóng ở cánh phải, Yang Minhyeok căng ngang vào trong và thủ thành Rui Araki băng ra đẩy hụt bóng. Eom Jisung xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi giả sút bằng chân phải để khiến cầu thủ phòng ngự U23 Nhật Bản lỡ đà, sau đó tung ra cú sút căng bằng chân trái ghi bàn.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. U23 Hàn Quốc giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0, qua đó giành tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp U23 Hàn Quốc giành HCV môn bóng đá nam khi từng làm được điều này tại ASIAD 2018 và 2022.