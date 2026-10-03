English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vượt qua U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc giành HCV bóng đá nam ASIAD 2026

Thứ Bảy, 19:38, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vượt qua đại diện chủ nhà U23 Nhật Bản trong trận chung kết, U23 Hàn Quốc đã giành HCV môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Vượt qua đại diện chủ nhà U23 Nhật Bản trong trận chung kết, U23 Hàn Quốc đã giành HCV môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Nhật Bản giành HCB và U23 Trung Quốc giành HCĐ.

19:30

Màn so tài giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra sôi nổi từ những phút đầu. Cầu thủ của cả hai đội đều chơi quyết liệt và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng để ghi bàn.

Với việc cả hai đội đều chơi chặt chẽ, các chân sút có ít cơ hội để tung ra các cú sút, việc không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một đã nói lên điều này.

Sang hiệp hai, U23 Nhật Bản chơi có phần tốt hơn khi tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không trúng cầu môn. Chơi không quá tốt nhưng từ tình huống tấn công biên, U23 Hàn Quốc có bàn mở tỉ số ở phút 61.

Từ nỗ lực đi bóng ở cánh phải, Yang Minhyeok căng ngang vào trong và thủ thành Rui Araki băng ra đẩy hụt bóng. Eom Jisung xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi giả sút bằng chân phải để khiến cầu thủ phòng ngự U23 Nhật Bản lỡ đà, sau đó tung ra cú sút căng bằng chân trái ghi bàn.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. U23 Hàn Quốc giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0, qua đó giành tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp U23 Hàn Quốc giành HCV môn bóng đá nam khi từng làm được điều này tại ASIAD 2018 và 2022.

vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 2
10:52

Trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ là màn so tài giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, hai đội có màn trình diễn thuyết phục bậc nhất tại Đại hội lần này. U23 Hàn Quốc giữ thành tích toàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức từ vòng bảng cho đến bán kết, qua đó ghi tên vào trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản vừa trải qua trận bán kết nhọc nhằn khi vượt qua U23 Uzbekistan trên loạt luân lưu. Điều đó khiến trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc được đánh giá sẽ rất kịch tính.

Đây cũng là lần gặp nhau thứ ba ở chung kết giữa hai nền bóng đá trong ba kỳ ASIAD gần nhất. Trong hai trận chung kết trước đó tại ASIAD 2018 và 2022, U23 Hàn Quốc đều giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Liệu khi có lợi thế sân nhà tại ASIAD 2026, U23 Nhật Bản có thể giành chiến thắng?

11:05
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 4
11:05

 

16:35
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 5
Đội hình xuất phát trận đấu U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản.
16:35
17:34

Trận đấu bắt đầu!

17:36

5': Quyết liệt! Trong thời gian đầu trận, cả hai đội đều sẵn sàng gây áp lực ngay trên phần sân đối thủ nhằm mở ra cơ hội ghi bàn.

17:38

6': Không vào! Từ tình huống giành bóng ở giữa sân, Eom Ji Sung đi bóng solo xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm nhưng bị mất trụ khiến bóng đi vọt xà ngang.

17:41

9': Không vào! Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo về cột xa để Okabe Tariqkanihayato bật cao đánh đầu, bóng đập vào người cầu thủ U23 Hàn Quốc rồi đi vọt sát xà ngang đầy nguy hiểm.

17:42
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 6
Ảnh: Reuters
17:46

14': Không được! U23 Hàn Quốc liên tục có những tình huống hãm thành nhưng không thể tung ra cú dứt điểm nào do U23 Nhật Bản đã chơi tập trung để khoá mọi góc sút.

17:51

19': Trận đấu nóng dần lên! Từ tình huống va chạm của Kim Jisoo với Nwadike Uche, cầu thủ hai đội xảy ra tranh cãi nhưng trọng tài đã kịp thời can ngăn không để tình huống đi xa hơn.

17:56

24': Trận đấu tạm dừng! Các cầu thủ U23 Nhật Bản đá bóng khỏi sân khi Nwadike Uche bị đau phải nằm sân sau một pha va chạm với cầu thủ U23 Hàn Quốc.

17:56
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 7
Ảnh: Reuters
17:58

28': Thay người! U23 Nhật Bản có sự thay đổi bất đắc dĩ khi Nwadike Uche phải rời sân do chấn thương, Yuya Fukunaga vào thay thế.

18:05

33': Không được! U23 Nhật Bản có tình huống hãm thành nhưng không thể dứt điểm do U23 Hàn Quốc đã nhanh chóng dâng lên gây áp lực.

18:11

38': Không vào! Nhận đường bóng trả ngược của đồng đội, Fukunaga xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm sệt chéo góc về cột xa, bóng đập chân cầu thủ U23 Hàn Quốc rồi đi chệch cột dọc đầy nguy hiểm.

18:12
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 8
Ảnh: Reuters
18:15

43': Không được! Fukunaga nỗ lực đi bóng vào vòng cấm để dứt điểm nhưng cầu thủ U23 Hàn Quốc đã kịp thời ngăn chặn.

18:18

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Nhật Bản.

18:22
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 9
Ảnh: Reuters
18:33

Hiệp hai bắt đầu!

18:37

48': Nguy hiểm! Fukunaga qua người rồi đi bóng từ cánh phải theo hướng tấn công vào vòng cấm, sau đó dứt điểm sệt chéo góc về cột hai nhưng bóng đi chệch khung thành.

18:41

52': Không được! U23 Nhật Bản thực hiện tình huống phối hợp tấn công hay ở trung lộ nhưng đường chuyền xẻ nách cuối cùng lại thiếu chính xác, bóng trôi đi hết đường biên ngang.

18:44

55': Không vào! Từ tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, Yumeki Yokoyama có một nhịp khống chế bóng để loại bỏ cầu thủ phòng ngự U23 Hàn Quốc nhưng khi góc sút khá rộng, cầu thủ này lại sút vào góc gần nhưng thiếu chính xác.

18:45
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 10
Ảnh: Reuters
18:47

57': Không vào! Vẫn từ tình huống phá bóng thiếu an toàn của hàng thủ U23 Hàn Quốc, Rion Ichihara bật cao đánh đầu cận thành khi thủ thành đối phương đã băng ra bỏ trống khung thành, tuy nhiên bóng lại đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

18:51

61': VÀOOOOOOO !!!!! Từ nỗ lực đi bóng ở biên phải, Yang Minhyeok căng ngang vào trong và thủ thành Rui Araki băng ra đẩy hụt bóng. Eom Jisung xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi giả sút bằng chân phải để khiến cầu thủ phòng ngự U23 Nhật Bản lỡ đà, sau đó tung ra cú sút căng bằng chân trái ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Nhật Bản. Từ tinhg 

18:54

66': Không được! Sau bàn thua, U23 Nhật Bản liên tiếp hãm thành để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã chơi tập trung để giải nguy.

18:56
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 11
U23 Hàn Quốc ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 12
Ảnh: Reuters
18:58

69': Nguy hiểm! Bae Junho có pha dứt điểm góc hẹp trong vòng cấm nhưng thủ thành Rui Araki đã kịp thời khép góc.

19:00
19:00

70': Bỏ lỡ đáng tiếc! Bae Junho đi bóng từ trung lộ rồi chọc khe cho Lee Youngjun đứng ở vị trí trống trải trong vòng cấm. Tuy nhiên, đường chuyền hơi mạnh khiến Lee Youngjun không thể tiếp bóng, tạo điều kiện cho thủ thành U23 Nhật Bản băng ra bắt gọn.

19:01

72': Không được! Yumeki Yokoyama đi bóng từ cánh trái theo hướng tấn công vào vòng cấm rồi dứt điểm góc gần nhưng thủ môn U23 Hàn Quốc đã chọn vị trí từ trước để bắt gọn bóng.

19:06
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 13
Niềm vui của các CĐV Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
19:09

79': Bóng đập cột dọc! Ishii tung ra cú sút hiểm hóc khiến thủ thành U23 Hàn Quốc không thể cản phá nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra.

19:14

85': Không được! U23 Hàn Quốc có tình huống đá phạt từ giữa sân nhưng đường treo bóng thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua.

19:16

87': Không được! U23 Hàn Quốc có tình huống phản công nhanh nhưng do xuống sức, Bae Junho không thể dốc bóng nhanh xuống dẫn tới đường chuyền cuối cùng cho đồng đội bị cầu thủ U23 Nhật Bản ngăn chặn.

19:18
vuot qua u23 nhat ban, u23 han quoc gianh hcv bong da nam asiad 2026 hinh anh 14
Ảnh: Reuters
19:19

90': Bù giờ! Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

19:23

Trận đấu kết thúc! U23 Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó giành tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD 2026.

 

 

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027
U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - FIFA đã dành lời khen khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Đình Bắc được FIFA khen ngợi sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - FIFA đã dành lời khen khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV ASIAD 2026
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV ASIAD 2026

VOV.VN - Giành HCV ASIAD 2026 sau trận chung kết kịch tính, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được động viên tinh thần ngay sau trận đấu.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV ASIAD 2026

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV ASIAD 2026

VOV.VN - Giành HCV ASIAD 2026 sau trận chung kết kịch tính, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được động viên tinh thần ngay sau trận đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 nhận được sự chú ý với trận cầu đinh giữa Anh và Croatia tại UEFA Nations League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 nhận được sự chú ý với trận cầu đinh giữa Anh và Croatia tại UEFA Nations League.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự chú ý khi vòng bảng đã chính thức kết thúc.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự chú ý khi vòng bảng đã chính thức kết thúc.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế