VBA kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, dàn xếp tỷ số

VBA xử lý dàn xếp tỷ số bóng rổ

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, VBA quyết liệt phản đối các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao. Những hành vi này đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thể thao cao thượng, niềm tin của người hâm mộ, nỗ lực của các câu lạc bộ, giải đấu và tâm huyết của những người làm bóng rổ chân chính.

VBA xử lý dàn xếp tỷ số bóng rổ

Trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị điều hành tổ chức giải đấu, VBA cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan điều tra khi được yêu cầu. Để tôn trọng quy trình tố tụng, VBA không bình luận về chi tiết vụ án và danh tính các cá nhân liên quan.

VBA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và phối hợp theo chỉ đạo từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), kiên quyết áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất theo đúng Điều lệ giải và quy định pháp luật đối với bất kỳ trường hợp khi được xác định có vi phạm.

VBA khẳng định toàn bộ hệ thống quản lý và chuyên môn trong các mùa giải qua, đặc biệt là mùa giải vừa diễn ra, đã được vận hành nghiêm ngặt. VBA sẽ tiếp tục siết chặt các quy định, kỷ luật nội bộ và tăng cường các biện pháp kiểm soát, các hệ thống cảnh báo Quốc Tế để bảo đảm tính trung thực, minh bạch, công bằng cao nhất cho các mùa giải tiếp theo.

VBA sẽ không ngừng nỗ lực hành động, cải thiện hệ thống kiểm soát, giáo dục nâng cao nhận thức để ngăn chặn các hành vi tiêu cực, bảo vệ tính công bằng, minh bạch của giải đấu.