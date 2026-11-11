English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VFF nói gì về vụ việc các cầu thủ liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số?

Thứ Tư, 15:00, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VFF đưa ra thông báo về vụ việc các cầu thủ của CLB bóng đá Long An liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số ở mùa giải trước.

Liên quan đến vụ việc một số thành viên của CLB bóng đá Long An, tham gia thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/2026, có hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

vff noi gi ve vu viec cac cau thu lien quan den duong day dan xep ty so hinh anh 1
Các cầu thủ Long An trong một trận đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026. (Ảnh: VPF). 

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban VFF đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB bóng đá Long An, kể từ ngày 17/9/2026.

Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ
Triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức dàn xếp tỷ số các trận bóng đá, bóng rổ; xác định nhiều cầu thủ liên quan.

Triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ

Triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc bằng hình thức dàn xếp tỷ số các trận bóng đá, bóng rổ; xác định nhiều cầu thủ liên quan.

11 tân binh chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam
11 tân binh chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam

VOV.VN - Điểm danh 11 tân binh đang chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam trong 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan dịp FIFA Days tháng 11/2026.

11 tân binh chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam

11 tân binh chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam

VOV.VN - Điểm danh 11 tân binh đang chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam trong 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Link xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay 11/11
Link xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay 11/11

VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) diễn ra lúc 19h hôm nay, ngày 11/11. Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu này.

Link xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay 11/11

Link xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay 11/11

VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) diễn ra lúc 19h hôm nay, ngày 11/11. Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu này.

Đội hạng Ba Hà Nội: Tấm vé thăng hạng Nhì tuổi 16
Đội hạng Ba Hà Nội: Tấm vé thăng hạng Nhì tuổi 16

VOV.VN - Đội hạng Ba Hà Nội giành quyền lên chơi Giải hạng Nhì quốc gia 2027 với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ sinh năm 2010.

Đội hạng Ba Hà Nội: Tấm vé thăng hạng Nhì tuổi 16

Đội hạng Ba Hà Nội: Tấm vé thăng hạng Nhì tuổi 16

VOV.VN - Đội hạng Ba Hà Nội giành quyền lên chơi Giải hạng Nhì quốc gia 2027 với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ sinh năm 2010.

Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trước trận đấu tại giải giao hữu quốc tế 2026 tại sân Thiên Trường.

Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trước trận đấu tại giải giao hữu quốc tế 2026 tại sân Thiên Trường.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế