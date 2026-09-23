Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat tiến gần chức vô địch VBA 2026

Saigon Heat giành chiến thắng áp đảo

Dịp đụng độ thứ 2 tại chuỗi trận chung kết VBA 2026 với nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes, Saigon Heat có lợi thế kép về tinh thần khi dẫn trước 1-0 đồng thời được thi đấu tại sân nhà. Ở đội hình xuất phát, đại diện TP.HCM giữ nguyên công thức cũ còn đội bóng Thủ đô đưa Đinh Tiến Công lên đánh chính thay cho Nguyễn Huy Hoàng.

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Hiệp 1, hai đội nhập cuộc với thế trận căng thẳng khi cùng siết chặt phòng ngự khu vực cận rổ. Liên tục tranh chấp bóng và phải dạt ra ngoài ném xa khiến bảng điểm hai đội nhảy số chật vật. Giằng co quyết liệt nhưng với 2 pha úp rổ dũng mãnh của Nyang Wek và một quả 3 điểm của dự bị Huỳnh Trực Nhân, đội nhà vươn lên 19-13.

Ảnh: VBA.

Hiệp 2, mặt trận tấn công của đội khách khởi sắc nhờ sự tiếp sức từ dàn dự bị. Tận dụng thời cơ này, AJ Bramah và các trụ cột bung sức giúp “Trâu Thủ đô” có lúc tiến sát với chênh lệch chỉ còn 2 điểm 30-32. Đáp trả, ngôi sao ghi điểm Jamal Mayali ngay lập tức tỏa sáng với 4 pha lập công, trong đó có 3 tình huống ném xa, trực tiếp đưa “Ông 30” vươn lên chiếm thế thượng phong 45-32.

Hiệp 3, các ngôi sao ghi điểm của “Trâu Thủ đô” phải tự lực xoay sở để thu hẹp cách biệt. Chiều ngược lại, các tay phòng ngự cận rổ giàu kinh nghiệm gồm Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nyang Wek hay Tim Waale giúp đội nhà tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khu vực hình thang. Lấn lướt ở cả hai đầu rổ cộng thêm pha ném xa ở những giây cuối của Huỳnh Trực Nhân, “Ông 30” tiếp tục dẫn trước 66-54.

Ảnh: VBA.

Hiệp cuối, đội nhà giữ được đà hưng phấn từ cuối hiệp trước để đẩy cách biệt vượt mốc 20 điểm. Lâm vào thế thua, AJ Bramah và các trụ cột “Trâu Thủ đô’ bắt người toàn sân, đồng thời giáp công khu vực cận rổ để gỡ điểm. Tuy nhiên, nỗ lực của đội khách liên tục hứng chịu những gáo nước lạnh từ những pha xử lý đầy kinh nghiệm của Brandis Raley-Ross. Áp đảo hoàn toàn, cựu vương VBA đoạt chiến thắng 99-74.

Tương tự lượt trận trước, Saigon Heat tiếp tục phong tỏa thành công dàn ngôi sao ghi điểm của đội khách. Quán xuyến hiệu quả mặt trận phòng ngự cộng thêm phong độ ấn tượng ở khu vực ngoài vòng bán nguyệt giúp “Ông 30” giành chiến thắng thăng hoa trước kình địch. Chiều ngược lại, AJ Bramah tiếp tục là đầu tàu của Hanoi Buffaloes với 31 điểm.