Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes níu kéo hy vọng vô địch VBA 2026

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“Trâu Thủ đô” giành chiến thắng giàu cảm xúc

Trận thứ 3 tại loạt đấu chung kết VBA 2026, với 2 chiến thắng liên tiếp, chủ nhà Saigon Heat đang đứng trước cơ hội knock-out sớm nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes. Ở đội hình xuất phát, đại diện TP.HCM giữ nguyên công thức cũ còn đội khách đưa Trần Phi Hoàng Long lên đánh chính thay cho Đặng Thái Hưng.

Hiệp 1, tương tự hai lần đối đầu trước, đội chủ nhà siết chặt phòng ngự với khả năng tổ chức hai kèm một và bọc lót kín kẽ. Trên mặt trận tấn công, Brandis Raley-Ross tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt đội bóng áo đỏ vươn lên. Duy trì sự tập trung cao độ cộng thêm pha ném xa cuối của Nguyễn Phúc Vinh, “Ông 30” lập thế dẫn trước 28-18.

Ảnh: VBA.

Hiệp 2, đội nhà tiếp tục duy trì thế trận nhỉnh hơn với những pha xử lý kinh nghiệm và câu lỗi khéo léo từ Brandis Raley-Ross. Chiều ngược lại, bộ ba ngôi sao Ariyon Williams, AJ Bramah và Amir Gholizadeh nỗ lực tìm ra kẽ hở để rút ngắn cách biệt. Với sự lăn xả của các hảo thủ này và pha tranh bóng quyết liệt từ Trần Phi Hoàng Long, “Trâu Thủ đô” giảm thua thiệt còn 7 điểm 44-51.

Hiệp 3, hưởng ứng khí thế từ cuối hiệp trước, Trần Phi Hoàng Long tiếp sức cho dàn trụ cột đội khách gỡ hòa thành công 53-53. Từ đây, hai đội rơi vào thế giằng co cân não với chênh lệch dưới 5 điểm. Giữa thế trận khó khăn, Lian Ramiro liên tục tỏa sáng. Nhờ 8 điểm của hậu vệ này ở quãng cuối, đội khách vươn lên 68-67.

VBA.

Tiến vào hiệp cuối, tận dụng thời cơ hai chốt chặn cận rổ của đội nhà là Nyang Wek và Tim Waale đều đã chạm đến lỗi cá nhân thứ 4, AJ Bramah bung sức đưa đội khách vùng lên. Nỗ lực khoan vào khu vực hình thang của ngôi sao này giúp “Trâu Thủ đô” thiết lập chênh lệch hai chữ số. Phút thứ 7, từ thế dẫn 10 điểm, Đinh Tiến Công và Lian Ramiro thay phiên thực hiện 3 pha 3 điểm, trực tiếp nhấn chìm hy vọng gỡ hòa của chủ nhà. Ném xa bùng nổ, “Trâu Thủ đô” giành chiến thắng áp đảo 97-80.

Ở trận này, bên cạnh nỗ lực xuất thần từ các ngôi sao trụ cột, Hanoi Buffaloes còn thể hiện sự đoàn kết ấn tượng. Toàn bộ các học trò HLV Matt Van Pelt đều ra sân và góp công, trong đó Trần Phi Hoàng Long (10 điểm) và Đinh Tiến Công (10 điểm) mang lại ảnh hưởng tích cực đến thế trận. Chiều ngược lại, thua thiệt rebounds (33 so với 53) và thiếu sự bùng nổ khiến cựu vương VBA bỏ lỡ cơ hội nâng cúp ngay tại sân nhà.