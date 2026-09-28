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Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat vô địch VBA 2026

Thứ Hai, 05:45, 28/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat vô địch VBA 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Hanoi Buffaloes với tỷ số 84-67 ở game 4 trận chung kết.

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Saigon Heat giành ngôi vô địch thứ 6 

Trận thứ 4 tại loạt đấu chung kết VBA 2026, nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes tiếp tục phải giải bài toán thoát khỏi thế chân tường. Ngược lại, đội khách Saigon Heat nắm lợi thế tâm lý khi chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng. Ở đội hình xuất phát, hai đội giữ nguyên công thức như lần so tài gần nhất cách đây 3 ngày. 

Hiệp 1, tận dụng lợi thế sân nhà, dàn trụ cột đại diện Thủ đô nhanh chóng mở điểm và vươn lên. Tuy nhiên, tương tự những lần đụng độ trước ở chuỗi trận chung kết, dù chủ động mở điểm, dàn sao ghi điểm của “Trâu Thủ đô” sau đó liên tục bị chia cắt trước khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật của cựu vương VBA. Tiến vào khu vực cận rổ đầy khó khăn, cộng thêm phong độ ấn tượng của Brandis Raley-Ross và Nguyễn Anh Kiệt từ đội khách, đại diện Thủ đô nhập cuộc khó khăn 16-27.   

ket qua bong ro moi nhat saigon heat vo dich vba 2026 hinh anh 1
Ảnh: VBA. 

Hiệp 2, sự bế tắc của đội chủ nhà tiến đến đỉnh điểm khi lần lượt hai chủ công là AJ Bramah và Lian Ramiro đều bị chặn bóng bởi Nyang Wek. Lấn lướt trên mặt trận phòng ngự giúp “Ông 30” có lúc đẩy chênh lệch lên đến mốc 20 điểm. Dù lợi thế có phần mai một bởi nỗ lực đáp trả của chủ nhà, đội khách vẫn chiếm thế thượng phong 44-30. 

Hiệp 3, mặt trận tấn công của đội nhà vẫn ảm đảm. Bảng điểm “Trâu Thủ đô” nương tựa vào các nỗ lực dứt điểm ở tư thế khó và chắt chiu cơ hội ném phạt. Chiều ngược lại, bên cạnh các trụ cột ổn định, cựu vương VBA còn được tiếp sức đắc lực từ dự bị Huỳnh Trực Nhân. Những giây cuối, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh thực hiện siêu phẩm treo bóng bổng từ vạch 3 điểm, trực tiếp củng cố lợi thế chắc chắn cho “Ông 30” 69-50.   

ket qua bong ro moi nhat saigon heat vo dich vba 2026 hinh anh 2
Ảnh: VBA. 

Tiến vào hiệp cuối, Amir Gholizadeh thắp lại hy vọng cho đội nhà với 3 pha 3 điểm thành công liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ sau một lượt hội ý và điều chỉnh, thầy trò HLV Vũ Thế Cang nhanh chóng lập lại thế trận như ban đầu. Hoàn toàn bất lực trước cách biệt gần 20 điểm, thầy trò HLV Matt Van Pelt đành nhận thất bại 84-67. 

Với kết quả 3-1 ở loạt trận chung kết, Saigon Heat chính thức trở thành chủ nhân ngôi vô địch VBA 2026. Bên cạnh dấu ấn giàu cảm xúc ở loạt trận chung kết, lần trở lại ngôi vương này cũng củng cố vị thế đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử VBA của “Ông 30” với 6 lần nâng cúp. 

PV/VOV.VN
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