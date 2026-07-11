Xác định cặp bán kết đầu tiên của World Cup 2026

Rạng sáng 11/7, trận tứ kết thứ hai World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã diễn ra. Không ngoài dự đoán, Tây Ban Nha chủ động kiểm soát bóng vượt trội, ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu may mắn hơn, Tây Ban Nha đã sớm vượt lên dẫn trước sau các tình huống dứt điểm của Rodri hay Lamine Yamal.

Ảnh: Reuters.

Phút 30, Lamine Yamal chọc khe cho Porro thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha, trước khi căng ngang vào vòng cấm để Dani Olmo dứt điểm chân phải khiến thủ môn Courtois chỉ có thể đấm bóng ra cứu thua cho Bỉ nhưng Fabián Ruiz ập vào đá bồi tung lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Bò tót.

Tuy nhiên đến phút 42, Castagne treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bỉ để De Ketelaere đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Unai Simón, quân bình tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha có bàn thắng quyết định ở phút 88. Pau Cubarsí tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính bóng và Mikel Merino - vừa vào sân - đã có mặt đúng lúc, đệm bóng chân phải cận thành, tung lưới Bỉ, ấn định thắng lợi 2-1 cho Tây Ban Nha.

Với chiến thắng này, các cầu thủ Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết và đối thủ của họ trong trận bán kết 1 sẽ là ĐT Pháp - đội đã thắng Morocco 2-0 ở tứ kết. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 15/7 theo giờ Việt Nam.

Cặp bán kết 2 sẽ được xác định sau các trận tứ kết cuối cùng diễn ra sáng 12/7.